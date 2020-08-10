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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 13:06,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakanlık duyurdu! Faiz kaldırıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı "Orman köylülerine kullandırılan tüm ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinde faiz kaldırılmıştır. Olası doğal afet, salgın, vb. durumlarda orman köylülerinin taksitlerinin faizsiz ertelenebilmesi imkanı getirildi." açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şöyle:

 

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