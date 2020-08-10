DHA
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Son dakika... Bakanlık duyurdu! Faiz kaldırıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı "Orman köylülerine kullandırılan tüm ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinde faiz kaldırılmıştır. Olası doğal afet, salgın, vb. durumlarda orman köylülerinin taksitlerinin faizsiz ertelenebilmesi imkanı getirildi." açıklamasında bulundu.
Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şöyle:
#Orman köylülerimizin #ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmalarının desteklenmesi için #hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından traktöre kadar yüzlerce türdeki #proje uygulamasında kullandırdığımız kredilerden faizi kaldırdık.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 10, 2020
Üreticimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/uw9nCYR48t
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