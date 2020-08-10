Son dakika... Bakanlık duyurdu! Faiz kaldırıldı

Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şöyle:

#Orman köylülerimizin #ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmalarının desteklenmesi için #hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından traktöre kadar yüzlerce türdeki #proje uygulamasında kullandırdığımız kredilerden faizi kaldırdık.



Üreticimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/uw9nCYR48t