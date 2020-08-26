Hurriyet.com.tr
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Son dakika... Bakan Varank açıkladı... 7 ayda yatırım talebi yüzde 28 arttı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti. Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık. İlk 7 ayın yatırım talebi geçen senenin %28 üzerinde. Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz." dedi.
Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:
Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti.— Mustafa Varank (@varank) August 26, 2020
📌Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık
📌İlk 7 ayın yatırım talebi geçen senenin %28 üzerinde.
💡Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz. pic.twitter.com/pUnO6a1MEQ
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