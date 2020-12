Son dakika... Bakan Varank: 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 2021 yılı Destek Programı kapsamında, İstanbul için 4 Mali Destek Programı, 1 Fizibilite Desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere 6 program hazırladık. Toplamda 458 milyon lira tutarında bir kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz." dedi.



Bakan Varank, "İSTKA 2021 yılı Destek Programı" tanıtım toplantısına katıldı.



Varank, toplantıda yaptığı konuşmada, yapılan çalışmalarda "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla kapsayıcı ve bütüncül bir politika çerçevesi ortaya koyduklarını belirterek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefleyen bölgesel kalkınma politikalarının da bunun önemli bir unsuru olduğunu vurguladı.



Bölgelerin potansiyellerinden, kendine has özelliklerinden faydalanarak Türkiye'nin her bir köşesini cazibe merkezi haline getirmek istediklerini ifade eden Varank, kalkınma ajanslarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin dört bir yanına eser ve hizmet kazandırma" vizyonunun bir parçası olarak kurulduklarını söyledi.



Bakanlığa bağlı 26 kalkınma ajansı ile kuzeyden güneye, doğudan batıya şehirlerin ihtiyaç ve yetkinliklerini gözeterek özgün projeler hayata geçirdiklerini anlatan Varank, şunları kaydetti:



"İstanbul Kalkınma Ajansı da İstanbul'un sahip olduğu imkanları ortak akıl ve iş birliğiyle kalkınma odaklı kullanmak için 2009 yılında faaliyete geçti. Kuruluşundan bugüne kadar şehirdeki 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı. Bugüne kadar Ajansımızın desteğiyle hayata geçen birçok yenilikçi ve örnek proje Türkiye genelinde de uygulama alanı buldu.



Şimdi, İstanbul Kalkınma Ajansı vasıtasıyla 10 yılda imza atılan başarılı işlerin sayısını önümüzdeki dönemde çok daha yukarılara taşımaya niyetliyiz. İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programları'nı bugün açıklıyoruz. Hedeflerimize giden yolda İstanbul için 4 Mali Destek Programı, 1 Fizibilite Desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere 6 program hazırladık. Toplamda 458 milyon lira tutarında bir kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz."



"YENİLİKÇİ İSTANBUL İLE BİRÇOK KRİTİK TEKNOLOJİYİ DESTEKLEYECEĞİZ"



Mustafa Varank, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik ilk mali destek programı olan "Yenilikçi İstanbul" ile yapay zekadan nesnelerin internetine, artırılmış gerçeklikten siber güvenliğe kadar birçok kritik teknolojiyi destekleyeceklerini bildirdi.



Yine bu çerçevede, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde yenilik temelli ortak kullanım alanları kurulmasını teşvik edeceklerini belirten Varank, bu programla ayrıca, dijital dönüşüm merkezleri kurulmasını ve akıllı şehirleşme alanında yenilikçilik arayüzlerinin oluşturulmasını amaçlayan projelere de destek sağlayacaklarını kaydetti.



"TEKNOLOJİ VE YENİLİK MERKEZLİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ikinci program olan "Girişimcilik Mali Destek Programı"yla teknoloji ve yenilik merkezli girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini ve güçlendirilmesini hedeflediklerini aktararak, "Girişimlerin finansmana erişimini, hızlı büyümesini ve küreselleşmesini sağlayacak destekler vereceğiz. Tematik kuluçka merkezleri kurulmasını ve hızlandırma programlarının hayata geçirilmesini destekleyeceğiz. Böylece İstanbul'un bölgesel girişimcilik merkezi olma vizyonuna önemli bir katkı sağlayacağız." diye konuştu.



Üçüncü program olan "Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı" ile yaratıcı endüstrilerin İstanbul ekonomisindeki ağırlığını artıracak projelere destek sağlayacaklarını bildiren Varank, bu programla, ürün ve hizmetlerde katma değerin tasarımla artırılmasını ve özgün kültürel üretim süreçleriyle yerel zanaatların güçlendirilmesini hedeflediklerini kaydetti.



"Türkiye, yaratıcı hizmetlerin ihracatında gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performans sergileyen ülkelerden biri" diyen Varank, UNESCO'nun belirlediği dünyadaki 31 "tasarım şehri" arasında yer alan İstanbul'un, bir tasarım kenti olarak imajının güçlendirilmesine destek vereceklerini ve çalışmalarıyla buna katkı sağlayacaklarını söyledi.



Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Dördüncü ve son olarak Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile de İstanbul'da yaşayan çocuk ve gençlerin, dönüşen ekonomik ve sosyal yapıya entegrasyonunu hızlandıracağız. Programın odağında, çocuklar ve gençlerin inovasyon, yenilikçilik ile girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılması yer alıyor.



Özetle, anlattığım 4 mali destek programıyla 200 milyon liralık bir kaynağı yenilikçi ve nitelikli projelerin hizmetine sunuyoruz. Bu kapsamdaki her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz. Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı'nda ise bu miktar 3,5 milyon liraya kadar çıkacak. İlgili kurum ve kuruluşlar, mali destek programlarımıza 19 Mart'a kadar başvuru yapabilir."



"ÖZEL NİTELİKLİ GÜDÜMLÜ PROJELERİ DE KALKINMA AJANSLARIMIZLA DESTEKLİYORUZ"



Mustafa Varank, kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK'ların güç birliği yaptığı özel nitelikli güdümlü projeleri de kalkınma ajanslarıyla desteklediklerini vurguladı.



Güdümlü projelerin etki gücünü tam manasıyla anlayabilmek, hatta artırmak için fizibilite çalışmalarının yapılmasını çok önemsediklerini ifade eden Varank, şu bilgileri verdi:



"İşte, İSTKA'nın 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı ile güdümlü projelerin fizibilite çalışmalarına 8 milyon liralık finansman sağlayacağız. Öncelikli alanlarda geliştirilen her bir fizibilite projesi için 100 bin liradan 400 bin liraya kaynak kullandıracağız. Böylece güdümlü projelerimiz, daha etkili ve verimli sonuçlara ulaşmış olacak.



Son yıllarda dijitalleşme ile birlikte girişimcilerin büyük başarılarına şahit oluyoruz. Yenilikçi girişimlere uygun ortamı sağlayabilen ülkeler, teknoloji öncülüğünde bir adım öne geçme şansı yakalıyor. Biz de son zamanlarda özellikle girişimlerin finansmanı noktasında önemli adımlar attık."



Tech-InvesTR, Bölgesel Kalkınma Fonu, Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonu gibi yeni mekanizmaları tasarladıklarını hatırlatan Varank, Bakanlığın ana yatırımcısı olduğu Teknoloji ve İnovayon Fonu'nun yatırım sözleşmesini bu hafta başında imzalayarak fonu resmen kurduklarını bildirdi.



Bakanlık olarak bu fona sağlamayı taahhüt ettikleri 350 milyon liranın 100 milyon liralık kısmını da aktardıklarını belirten Varank, çok yakında, yatırım yapılacak potansiyel şirketlere yönelik tarama faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi.



Varank, 400 milyon lira aktarmayı taahhüt ettikleri Bölgesel Kalkınma Fonu'na geçen yılın ardından bir 50 milyon lira daha yatıracaklarını, fon kapsamında yatırım yapılacak farklı sektörlerden şirketlerle görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.



"GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA VERDİĞİMİZ DESTEĞİ GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYORUZ"



Tech-InvesTR programında, Hazine ve Maliye Bakanlığının beş fondan dördü ile protokol imza sürecini tamamladığını aktaran Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Süreci tamamlanan bu dört fondan biri olan Collective Spark fonu ile TÜBİTAK Proje Destek Sözleşmesi'ni imzalayarak destek sürecini başlattılar. TÜBİTAK'ın 4 milyon lira bütçe ile desteklediği bu fon, 30 milyon avro büyüklük ile yatırımlarına başladı. Diğer yandan, bildiğiniz gibi geçtiğimiz eylül ayında Bilişim Vadisi, Albaraka Türk ve Vakıf Katılım ortaklığı ile 100 milyon liralık Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurmuştuk. Yatırım komitesi bugün toplanıyor. 3 ay gibi kısa bir sürede faaliyete geçen fon, ilk grup yatırımları belirlemek üzere Bilişim Vadisi ekosistemindeki girişimcilerle görüşmelere başladı. İnşallah ilk yatırım haberini ocak ayında almayı öngörüyoruz.



Girişim sermayesi fonlarına verdiğimiz desteği genişletmeye devam ediyoruz. Artık bu alana İSTKA'yı da dahil ediyoruz. Bugün son olarak duyurusunu yapmak istediğim destek programımız olan İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile bu alandaki önemli bir beklentiyi hayata geçirmiş oluyoruz. Yine bir nevi fonların fonu şeklinde çalışacak bu programla girişim sermayesi fonlarına 2021 yılında toplam 250 milyon liralık bir kaynak aktaracağız. Bu miktarın diğer girişim sermayesi fonlarının katkılarıyla önemli bir hacme ulaşmasını bekliyoruz."



Bu çerçevede, İstanbul'daki teknoloji ve yenilik tabanlı şirketlerin, startuplar'ın finansmana artık çok daha kolay erişebileceğini belirten Varank, bu fonların, Türkiye'de Ar-Ge'yi ve inovasyonu odağına alan girişimlerin gurur verici girişimlerine kapı aralayacağını söyledi.



"İSTANBUL'U BÖLGESEL VE KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ HALİNE GETİREBİLİRİZ"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, her devirde imparatorlukların merkezi olmuş kadim İstanbul'un, her alanda marka değerini yükseltmek önceliğinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Sahip olduğu potansiyeli değerlendirerek İstanbul'u bölgesel ve küresel girişimcilik merkezi haline getirebiliriz. İstanbul'un teknoloji, yenilik ve inovasyon odaklı yerli ve yabancı girişimlerin cazibe merkezi olması için bir strateji ve eylem planı hazırlığındayız. Bu çerçevede Uluslararası İstanbul Girişimcilik Programı'nı hazırladığımızı ifade etmek istiyorum. Bu programdaki faaliyetleri ve eylem planlarını da tüm paydaşlarla birlikte belirleyeceğiz."

İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Destek Programları Tanıtım Toplantısı



📡 #CanlıYayın



4 Mali Destek Programı,

1 Fizibilite Desteği

1 Bölgesel Girişim Fonu



İstanbul’umuza 458 Milyon ₺ tutarında bir kaynağı tahsis ediyoruz.@istkaorgtr https://t.co/3IA7Z9P3Z9 — Mustafa Varank (@varank) December 25, 2020