Son dakika... Bakan Uraloğlu: Instagram'la mutabık kalınırsa anında erişime açılacak

Haberin Devamı

Bakan Uraloğlu'nun yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şunlar oldu:

Kanun, kurallarımız var. Epey aşama kaydettik. Artık ufak şeyler kaldı. Onlarda da mutabakata varırsak biz de bunu, vatandaşımızın önemli bölümü takip ediyor, açalım istiyoruz. Şirketin kuralı varsa ülkemizin de hassasiyetleri var. Mutabık kalınırsa anında erişim açılacak. Roblox'ta mahkemenin karalarına baktığımızda bir çocuğun muhatap olmaması gerekenleri gördük.

"60 MİLYON SOSYAL MEDYA KULLANICISI VAR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili de açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu yasakçı bir zihniyetle hareket etmediklerinin altını çizerek, “Bunlar ne yaparsa, nasıl davranırsa biz kapatırız gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. Bakın, burada 60 milyona varan sosyal medya kullanıcısından bahsediyoruz. Benim de neredeyse her platformda hesabım var. Yasakçı zihniyet içerisinde, sansürcü zihniyet içerisinde olmaktansa nasıl daha geliştiririz? Bu yaklaşımdayız. Şunu gözden kaçırmamamız lazım, bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları göstermiyor.”

Haberin Devamı

"BİR AN ÖNCE ÇÖZELİM İSTİYORUZ"



Bu platformların hiçbir bildirim yapmadan hesapları bloke ettiğini, kaldırabildiğini ve bazı paylaşımları komple engelleyebildiğini belirten Uraloğlu, “Sonuçta özel bir şirkettir elbette. Onun da kuralları kaideleri olacak; ama yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla hani biz bunun kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerini sürdürülmesinden yanayız; asla bir yasakçı zihniyet içerisinde değiliz.” dedi.



Bakan Uraloğlu, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, “Bizim katalog suçları dediğimiz toplumumuzun ülkemizin hassasiyetleri dediğimiz konular var. Sürekli bildiriyoruz ve dün tekrar arkadaşlarda değerlendirdik. Biz gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz, yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok. Ama her halükârda takip ediyoruz her halükârda denetliyoruz. Bir çocuk oyun portalinin engellenmesiyle ilgili Adana’daki Altıncı Sulh Ceza Mahkemesinin aldığı karar gereğini biz yapmak noktasındaydık BTK olarak, onu da yaptık. Böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti; ama mahkemenin yasaklama gerekçelerine baktığımız zaman gerçekten çocuklarımızın da nelerle muhatap olduğuna hep beraber bakmamız lazım, bunlar bizim çocuklarımız. Mahkeme kararında sadece uygulama noktasındayız.” dedi.

Haberin Devamı

MESLEK HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE KAZA GÖRÜYORUM

Bakan Uraloğlu, Ankara'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek olaya ilişkin detayları paylaştı. Uraloğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Sürücü anlaşılan uyuyor. Bazı binek araçlar uyarmaya çalışıyor ama muvafık olamıyorlar. Önce orta refüjdeki korkuluklara vurup refüje düşüyor ve 100 metre devam ediyor. Daha sonra köprünün ayağına vuruyor. İlk defa böyle bir kazayla karşılaştım meslek hayatımda. Takografsa takograf, denetimse denetim. Her önlemi alıyoruz, buna ne yapabiliriz ki.