Bakan Uraloğlu: Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı tamamlamanın gururunu yaşıyoruz

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800 hektar arazi üzerine inşa edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yarın yapılacak açılış töreni öncesinde gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu'na Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Adana Valisi Yavuz Selim Köşger eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yarın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açacağımız, ülkemizin 58. havalimanı olan Çukurova Uluslararası Havalimanı ile ülkemizin havacılık alanındaki en önemli projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasında bulunan ülkemiz 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde muhteşem bir lokasyona sahiptir. Bu eşsiz konumumuzun 2002 yılından itibaren yürüttüğümüz ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri olmamızda payı olduğunu düşünüyorum. 'Dünyada Ulaşamadığımız Hiçbir Nokta Kalmayacak' hedefiyle hareket ederek ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı yarın açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'yla birlikte 26'dan 58'e çıkarıyoruz. 2053 hedeflerimiz kapsamında da aktif havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34.5 milyon olan yolcu sayımızı da 2023 yılında 214 milyonun üstüne taşıdık" diye konuştu.

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2024 yılı istatistiklerini incelediklerinde bu yıl yolcu sayısının daha da artacağını ve 230 milyon üstünde yolcu taşıyacaklarına değinen Bakan Uraloğlu, "Bu yıl Temmuz sonu itibarıyla hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştı. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 118 milyondu. İstanbul Havalimanımız Temmuz ayında da Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürdü. 3 Ağustos'ta da Antalya Havalimanı'mız da iç ve dış hatlarda toplam 223 bin 217 yolcu ve bin 217 uçağa hizmet vererek, rekor kırdı. Havayolu sektörümüzün gücüne güç katacak Çukurova Uluslararası Havalimanı ile sivil havacılık sektörümüzün gelişimi adına yeni bir imza daha atıyoruz. Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile süslü, Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan mimari dokunuşlarla bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu. Açılışı için bölge insanımızı daha fazla bekletmemek adına altyapı inşaatını öz kaynaklarımızla hızlıca bitirdik. KET 2 standardında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliği ile ana pistimizi inşa ettik. Pistimiz bu durumuyla en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkân sağlayacak. Yine altyapı projesi kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliği ile acil durumlar için de uygun olan yardımcı pisti, 2 adet yüksek sürat taksiyolu, 48 uçak kapasiteli yaklaşık 279 bin metrekare apronu, 21 uçak kapasiteli yaklaşık 56 bin metrekare genel havacılık apronu, 2 adet yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi imalatları da tamamladık. 3 etap olarak yapımı projelendirilen havalimanımızın tüm etapların toplam sabit yatırım bedeli yaklaşık 244 milyon 515 bin avrodur. 244,5 milyon avro yatırımla hayata geçen havalimanımızdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin avro kira bedeli elde edeceğiz. 9 milyon yıllık yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacaktır. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacaktır" şeklinde konuştu.