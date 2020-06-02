Son dakika... Bakan Selçuk açıkladı! Evde bakım yardımları uzatıldı

Türkiye’yi de etkileyen yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için alınan önlemlerin devam ettiğini vurgulayan Selçuk; “Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananlar süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda. Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla, raporları yenileme zorunluluğunu daha önce Haziran ayı başına kadar ertelediğimizi duyurmuştuk. 01.01.2020 tarihi ve sonrasında rapor süresi dolan engellilerimizi, ikinci bir duyuruya kadar rapor yenilemek amacıyla hastanelere yönlendirilmemeleri ve hizmetlerin mevcut raporları ile devam ettirilmesi kararı aldık” dedi.

Türkiye’de 521 bin kişi engelli evde bakım yardımından, 720 bin kişi de engelli aylığından faydalanıyor.

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