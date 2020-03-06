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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.03.2020 - 15:12,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Pekcan: Turlar mücbir sebepten iptal edilecek

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Son dakika... Bakan Pekcan: Turlar mücbir sebepten iptal edilecek
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Satın alınan paket tur, Çin, İran, Irak veya İtalya gibi uçuşları durdurulan veya seyahat uyarısında bulunulan bir ülkeye yönelik ise mücbir sebep olarak değerlendirilecektir ve tüketicimiz seyahatine 30 günden az bir süre kalsa da, paket turu iptal edebilecektir" dedi.

Coronavirüs nedeniyle uçak seferlerinin durdurulduğu ülkelere yapılacak olan turlara ilişkin olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklamada bulundu. Bakan Pekcan "Satın alınan paket tur, Çin, İran, Irak veya İtalya gibi uçuşları durdurulan veya seyahat uyarısında bulunulan bir ülkeye yönelik ise mücbir sebep olarak değerlendirilecektir ve tüketicimiz seyahatine 30 günden az bir süre kalsa da, paket turu iptal edebilecektir" açıklamasını yaptı.

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