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GeriEkonomi Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu! Destek başvuruları bugün başlıyor
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Ekonomi
Gülseli KENARLI-Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 12:03 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu! Destek başvuruları bugün başlıyor

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Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu! Destek başvuruları bugün başlıyor
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Dijital Dönüşüm Yarışması tanıtım toplantısında esnafa yapılacak destek için başvuru sürecinin bugün başladığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "DIGIKAMP" Dijital Dönüşüm Yarışması tanıtım toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Bakan Ruhsar Pekcan, "Yarın nereye gideceğimize ilişkin planlarımızı hayata geçirirken bizi biz yapan değerleri, geleneklerimizi, nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmıyoruz. Şunun farkındayız. Küçük olmadan büyük olmaz. Esnaf olmadan küresel marka olmaz. İşte bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Aralıktaki kabine toplantımızda verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını geçen hafta yaptığım açıklamada Ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim. Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla birlikte gece-gündüz çalışarak destek sistemini söz verdiğimiz tarihten de önce aktif hale getirdiler. Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek tacirlerimize yönelik destek başvurularını bugün itibarıyla almaya başlıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

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