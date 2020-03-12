Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu: 81 ilde denetimlere başladık!
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan corona virüsü nedeniyle bazı ürünlerde yapılan fiyat artışları ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan açıklamasında ‘81 ilde eş zamanlı olarak hem fiyat artışları tespit edilen ürünlerle ilgili denetimlere başladık. Bu denetimlerde gördük ki gıda konusunda bütün raflar dolu herhangi bir eksik yok’ dedi.
Bakan Pekcan’ın açıklamalarından satır başları:
Son iki günde 5170 şikayet geldi. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsine geri dönüş yapacağız.
1 milyarlık üretim kapasitemiz olmasına rağmen piyasada maske bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum. Biz burada gereken yetkilerimizi kullanarak gerekirse TCK’nın ilgili maddeleri doğrultusunda gereğini yapacağız.
Bilgileri savcılıkla da paylaşıyor olacağız.
Piyasa N95 denilen maskeler bulunmakta ama diğer cerrahi maske dediğimiz maskeler bulunmamaktadır. Öncelikle iç piyasaya bu tedariki yapmaları konusunda kendilerine sesleniyorum.
Halkımız rahat olsun panik yapacak bir şey yok. Türkiye bu işi sağlık bakanımızın koordinasyonunda çok iyi yönetmiş durumda.
İnternet üzerinden satışlarda da gereğini yapıyoruz. İnternet portalları konusunda da şikayetler var onları da değerlendiriyoruz.
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