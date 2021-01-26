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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Pekcan açıkladı: Gelir kaybı ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldı
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.01.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pekcan açıkladı: Gelir kaybı ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldı

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Son dakika... Bakan Pekcan açıkladı: Gelir kaybı ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelir kaybı ve kira yardımı için başvuru yapamayan esnaflar için 31 Mart 2021 tarihine kadar süre tanındığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan milyonlarca esnaf ve sanatkarı ilgilendiren konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pekcan kira ve gelir kaybı desteklerine ilişkin olarak başvuru süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığını söyledi.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.

Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun

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