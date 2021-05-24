Son dakika... Bakan Pakdemirli açıkladı! Ekili alanlarda artış var

Türkiye'de ekili alanlarda artış yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de bir ilkin yaşandığını Hatay'dan duyurdu.

Bakan Pakdemirli "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır." dedi.

Pakdemirli "Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) alımlara başladıktan sonra hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp, çiftçimizin, üreticimizin malı üzerinden, ürünü üzerinden kimsenin spekülasyon yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir. Burada da ifade etmek isterim ki TMO hiçbir kar amacı gütmeden başa baş fiyatlarla hasat sonu fiyatını yakın zamanda açıklıyor olacaktır." açıklamasında bulundu.

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