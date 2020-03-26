Son dakika... Bakan Pakdemir'den önemli açıklamalar

İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları...

Türkiye'nin hiçbir gıda tedariği ile ilgili bir problemi yoktur.

Çiftçimizin tarlaya ulaşımı ile ilgili bir problem olmayacak.

Çiftçiye gerekirse alım garantisi vereceğiz, ürününüzü ekin, tarlada kalmaz.

Çiftçinin tarlasına gitmesinde bir sakınca yok, tarlasına gidecek, bu konuda bir genelge yayınlandı.

Ekmek bundan böyle sadece market ve fırınlarda satılabiliyor olacak.

TMO'nun ihtiyaç stokları normalin üzerinde.

Hububatta şu andaki stoklarımız son derece yeterli.

Ette birileri piyasayı speküle etmeye çalışırsa, gerekirse ithalat yaparız.

Bugün itibarıyla et ve süt kurumunun depoları ağzına kadar et dolu.

Süt üreticileri endişe etmesinler, ürettikleri ürünleri alacak bir pazar var, sütleri yerde kalmaz, o sütleri gerekiyorsa et ve süt kurumu üzerinden alırız.

Barajlarda enerji tarafında doluluklarla ilgili hiçbir problem yok, sulama ile ilgili biraz gerideyiz, bu su kıtlığı anlamına gelmiyor.

Etil alkolle ilgili genelde bir problem kalmadı, Türkiye'nin bu konuda ciddi bir kapasitesi var.