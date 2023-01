Son dakika... Bakan Nebati'den çağrı: Elinizi taşın altına koyun

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomiye ilişkin olarak "2022 yılı dünyanın en zor yılı. Makro göstergelerde rekor kıran tek ülke var, Türkiye. Onlar konuşmaya devam etsin. Biz yapacağız, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Nebati, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda konuştu.

Nebati "Her türlü maliyetin en aza indiği dönemdeyiz. Şimdi eğer bu fiyatlar bu gevşeme piyasaya yansımıyorsa ortada bir problem vardır. Bu problemi kimsenin yaşatmaya hakkı yok. Lütfen elinizi taşın altına koyun, fazla incitmez. Piyasada enflasyonun indiğine ilişkin beklenti oluştu mu? Zaten piyasada enflasyonun düşeceğine ilişkin beklenti oluştu" ifadesini kullandı.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Attığımız tüm adımlar meyvelerini vermeye başladı. (Darphane Altın Sertifikası) 403 milyon adet sertifika satıldı. Dünyada resesyon kaygıları başladı, Türkiye pozitif ayrışıyor. Cari denge meselesini kalıcı olarak nasıl aşacağız? Giderek artan üretimle, artan ihracat ve turizm gelirlerimizle aşacağız. 2022 yılında tüm ülke ekonomileri gibi biz de yüksek enflasyon sorunu ile karşılaştık, ancak çok şükür attığımız adımlar meyvelerini vermeye başladı. KGF kapsamında 110 milyar TL kredi imkanı sağladık. Yİ-ÜFE'nin aylık bazda gerilediğini hep beraber gördük. (Enflasyon) Aldığımız önlemler kadar iş dünyasının atacağı adımlar son derece önemlidir, 'birlikten berekete' diyoruz. Bizim aldığımız önlemler kadar iş dünyamızın da atacağı adımlar son derece önemlidir. Enflasyon OVP tahminlerinin altında, hızlı düşüşün devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. İlave altın sertifikaları ihraç etmeyi planlıyoruz. Selektif kredi politikalarını uygulamaya alarak ülke kaynaklarımızı istihdam artışı sağlayan, etkin ve verimli üretim alanlarına aktardık.

Haberin Devamı

"ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN"

Fiyat sabitlemesi yapan değerli dostlar çok sayıda üründe indirime gittik. İşletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Dün itibarıyla bu çağrılarımıza zincir marketlerin karşılık verdiğini büyük memnuniyetle öğrendik. Enflasyon hepimizin ortak sorunu. Bu sorunu beraberce aşacağız, güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Birlik içinde bu taşı yolumuzdan bir an evvel kaldırıp atarız. Bu mücadelede kesin kararlıyız. Birliğimize nasıl bereket doğacağını inşallah göreceğiz. Geçen yılın Ocak ayına girerken enerji fiyatları başta olmak üzere her alanda fiyatlar yükseliyordu. Dışarıdan kaynaklanan enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişten dolayı yeni yeni yüksek fiyatların sürpriziyle karşı karşıyaydık. Petrol fiyatları gayet iyi, pompa fiyatları Haziran ayında yaşadığı pikten aşağıda. Taşıma maliyetleri yurt içiyurt dışında düşüyor. Her türlü maliyetin en aza indiği dönemdeyiz. Şimdi eğer bu fiyatlar bu gevşeme piyasaya yansımıyorsa ortada bir problem vardır. Bu problemi kimsenin yaşatmaya hakkı yok. Lütfen elinizi taşın altına koyun, fazla incitmez. Piyasada enflasyonun indiğine ilişkin beklenti oluştu mu? Zaten piyasada enflasyonun düşeceğine ilişkin beklenti oluştu.

Haberin Devamı

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ"

İşler güzelleşirken çağrımız 2-3 marketin ortaya koymuş iradeye değil, tüm marketlere bu ülkede kim ne yapıyorsa, neyi üretiyorsa gelin beklentilerin enflasyonun düşeceğine ilişkin oluştuğu, toplumdaki yüksek moralin gerçekleştiği dönemde hep beraber hareket edelim. Birlikten bereket doğar. Biz Bismillah deriz, Vira Bismillah deriz. Bu mücadelede kesin kararlıyız, geri adım atmayacağız. Birliğimizden nasıl büyük bir bereket doğacağını hepimiz göreceğiz. Sizlere her türlü desteği veriyoruz.

KONUT KREDİSİ FAİZİ YÜZDE 0,69, 0,79, 0,99

Vatandaşlarımızı rahat şekilde konut sahibi edebilmek için uzun zamandır süren çalışmanın ürünüdür arkadaşlar. Kredi vadesi azami 15 sene olacaktır. 2 milyona kadar olan kullandırımlarda faiz yüzde 0,69, 2-4 milyon arasına yüzde 0,79, 4-5 milyon lira arasına yüzde 0,99 olarak uygulanacak. Yeni başlayacak konut projeleri de kapsam dahilinde olup, bankalarla müteahhitler arasında garantörlük anlaşması gerekecektir. Başvurular 16 Ocak'tan itibaren başlayacaktır. Bu konut kredi kampanyası değil, konut finansal mimarisi çerçevesi altında bu yüzyıldaki vatandaşlarımızı konut sahibi edebilmek için uzun aylardır süren çalışmanın ürünüdür. 0,69-0,79 meselesi değildir. 0,99 meselesi değildir. Bu bir orta gelir seviyesindeki vatandaşların rahat şekilde konut ediniminin sağlanması, Anadolu'daki vatandaşların rahat konut edinimi için, daha önemlisi konut üretimini destekleyici adımdır. Projede dediğimizde binlerce projeler yapılan kampanya olarak algılamayın.

Haberin Devamı

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞIN KONUT SAHİBİ OLMASIDIR"

Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın konut sahibi olmasıdır. Orta gelirliye konut kampanyası, konut üretimini destekleyecek önemli bir adımdır. Konut kampanyası kısa süreli değil devam edecek. Bunun yanına hemen konut üreticilerine KGF paketi hazırladık, 25 milyar lira tahsis ettik. Biz Mayıs ayında da aynı kampanyayı ilan etmiştik. Konut kampanyasını fiyatların yükseltilmesi noktasında hareket edenlere karşı çok net ve açık kriterlerle karşılık verdik, tedbir aldık. İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye'de gözetim altına aldık.

Ülkemizde bir kesim var ki, başarılar karşısında adeta sağır ve dilsiz kesiliyorlar. Yakın tarihimizde istemüzük ve yapamazsınız dedikleri her ne varsa eser ve hizmetleri kazandırmakla geçti. Olmaz, yapamazlar, yaparlarsa Taksim'de şunu yaparım, olmaz, havaalanı yapılır mı?, otomobil yapamazsınız. Teknoloji ne işimiz var yeni şeyler icat etmeyin, köprü yaptırmam, şehir hastanesi gereksiz yatırım, yol kime yapıyorsun? Vatan Caddesi'ne uçak mı indireceksiniz. Hiç mi yol almazsın?

Haberin Devamı

"EYT, 3600 EK GÖSTERGE ÇÖZÜLDÜ"

EYT çözüldü, 3600 çözüldü, memur zammı oldu, asgari ücret arttı. KOBİ'lerimize 400 lira çalışan başına. Neye hayır dedilerse kim yaptı? Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir çık, tebrik et. Hayatınız o gelsin bize birşeyler söylesin. Uzaktan bağlantı yapalım ve Türkiye'de ilk kez yapılıyor gibi gösterelim. Nerde yaşıyorsunuz arkadaş. Gel 2023 Türkiye'sine gel. Kızılelma'yı görün ya. Görmüyor, duymuyor, işitmiyor. Bunlar değişmez ama biz üretiyoruz.

2022 yılı dünyanın en zor yılı. Makro göstergelerde rekor kıran tek ülke var, Türkiye. Onlar konuşmaya devam etsin. Biz yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Bizler yepyeni başarılara imza attıkça bunlar yine hop oturup hop kalkacaklar. Bizler milli ekonomimizi gelişmiş insan kaynağımızla geliştirirken bunlar ithal isimlerden medet ummaya devam ediyorlar. Hiçbir sorumluluk bilinci taşımayan, sevinci paylaşmayan, toprakların irfanından pay almamış bu kesimi de milletimizin vicdanı ve takdirine bırakıyorum.