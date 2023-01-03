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Son dakika: Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

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#Nureddin Nebati#Enflasyon#TÜFE
Son dakika: Bakan Nebatiden enflasyon açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 10:43

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlarken, enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde, işsizliğe ve küçülmeye yol açmayan politikaları uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati'nin konuşmasından satır başları şöyle:

* Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonu 20,12 puan düşerek yüzde 64,27’ye gerilemiştir.

* Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz.

* Aynı dönemde, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde -0,24 oranında gerçekleştiğini ve yıllık Yİ-ÜFE’nin 38,30 puan azalarak yüzde 97,72’ye gerilediğini görüyoruz.

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ VURGUSU

* Tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimiz (TEM) sayesinde başarıyla geride bıraktık.

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* Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle, vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. TEM çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedeceklerdir.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlarken, enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde, işsizliğe ve küçülmeye yol açmayan politikaları uygulamaya devam edeceğiz.

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#Nureddin Nebati#Enflasyon#TÜFE

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