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Son dakika... Bakan Nebati: Taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz

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#Nureddin Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı#Faiz Dışı Fazla
Son dakika... Bakan Nebati: Taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 12:47

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin 3.5 milyar lira fazla verdiğini, faiz dışı fazlanın da 26.2 milyar dolar olduğunu belirtti.

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Merkezi Yönetim Bütçesi fazla vermeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin 3,5 milyar lira, faiz dışı fazlanın da 26,2 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yatırımı ve üretimi teşvik eden ekonomi politikamız büyümeyi ve vergi gelirlerinde artışı beraberinde getiriyor" dedi.

Nebati "Yılın başından bu yana sürdürdüğümüz sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam" ifadesini kullandı.

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Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

Mali disiplinden taviz vermeden yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Mali disiplinin önemli bir göstergesi olan Merkezi Yönetim Bütçesi Ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi. Faiz dışı fazla ise 26 milyar 233 milyon liraya ulaştı.

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Yılın ilk 8 ayına ilişkin tablo 33 milyar 127 milyon liralık bütçe fazlasına ve 207 milyar 121 milyon liralık faiz dışı fazlaya işaret ediyor.

Yatırımı ve üretimi teşvik eden ekonomi politikamız büyümeyi ve vergi gelirlerinde artışı beraberinde getiriyor. Harcamalarda ortaya koyduğumuz ihtiyatlı duruş da kamu maliyesinde birçok gelişmiş ülkeden daha iyi performans göstermemizi sağlıyor.

Yılın başından bu yana sürdürdüğümüz sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam.

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#Nureddin Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı#Faiz Dışı Fazla

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