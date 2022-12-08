Son dakika: Bakan Muş'tan zincir market açıklaması: Verileri paylaşacağız

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İşte Bakan Muş'un açıklamalarından satır başları



Gıdaya erişimde tüm dünya ciddi sorunlar yaşamakta. Bütün dünya enflasyon ile mücadele etmekte. Fiyat artışı tüm dünyada oldu. Küresel çapta yaşanan sorunlar enflasyonu tırmandırdı. İşletmeler ve üreticiler fiyatlandırmayı yaparken beklenti enflasyonu var. Bu beklenti dediğimiz hadise bu. Son 1 yıldır bununla mücadele ediyoruz. Aslında bütün dünya bununla mücadele ediyor.



"ZİNCİR MARKETLERİN VERİLERİNİ PAYLAŞACAĞIZ"



200 ve üzeri olan marketlerin fiyatlarını aldığımız rakamlarla kıyaslıyoruz. Bu verileri de kamuoyuyla paylaşacağız. Biz kendi içimizde analizlerimizi yapacağız. Amacımız daha şeffaf hale getirmek. Bunları yapıyorken hem mali, hem para politikasıyla, enflasyonla mücadele olarak gereken adımları atıyoruz. Bundan sonra TÜFE aşağı dönmeye başladı. Zincir marketleri takip etmek daha kolay. Takip ettiğimiz tedarikçiler var. Zam yapmak istiyorlar. Hangi adımı atıyorsak hukuk içerisindedir. Türkiye zor zamanlarında dahi bundan taviz vermediği için yatırım çeken bir ülkedir.



İHRACAT RAKAMLARI



Türkiye OECD üzerinde yükseliş yakaladı. İhracatımız OECD ortalaması üzerinde. 2011-2021 arası ihracatımızın artış oranı yüzde 5,3 oldu.



ASGARİ ÜCRET



Çalışanı enflasyona ezdirmemek gerekli. İşçinin alım gücü azalırsa motivasyonu düşer. Sendikaları hükümet dinliyor. (İşçi ve işveren) İkisi arasında bir yol bulacağız. İşçinin alımı gücü ile işverenin gücü gözetilecek.