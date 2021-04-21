MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Muş'tan ilk açıklama
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Muş'tan ilk açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 12:01 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Muş'tan ilk açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakan Muş'tan ilk açıklama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "İhracatın artması için çalışacağız. Cumhurbaşkanı görev ile ilgili daha önce bilgi vermişti. Tek amacımız 84 milyonun refahını yükseltmek" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceklerini belirterek, "Tek amacımız var; 84 milyonun refahını yükseltmek." dedi.

Ticaret Bakanı olarak atanan Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmadan önce Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Sürpriz oldu mu?" sorusu üzerine Muş, AK Parti'de siyaset yapanlar için her zaman, her türlü göreve hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

Muş, "Dolayısıyla biz de ülkemize hizmet etme adına her zaman, her türlü göreve hazırdık, hazırlıklıydık. Öncesinde de konuyla alakalı benim bilgim vardı. Cumhurbaşkanımız benimle paylaştı. Türkiye'nin ihracatının artırılması, ekonomik büyüklüğünün ve refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var; 84 milyonun refahını yükseltmek." diye konuştu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi