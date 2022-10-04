Son dakika... Bakan Muş: En yüksek Eylül ayı ihracatına ulaşıldı

Haberin Devamı

Türkiye ekonomisi ihracatta aylık olarak yeni rekora imza attı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Eylül ayında ihracatın yüzde 9,2 oranında artışla 22,6 milyar dolara çıktığını ve bu rakamın ulaşılan en yüksek Eylül ayı ihracat rakamı olduğunu belirtti.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Artan borçlanma maliyetleri küresel ekonomideki yüksek borçlanma oranlarına sahip şirket ve ülkeler için risk oluşturmaya başlamıştır. Ekonomide böylesine ciddi sorunların var olduğu ortamda, gerilimler işbirliğini güçleştirmekte ve sorunları körüklemektedir. Karadeniz'in öte kıyısında yaşanan savaşın bir an önce sona ermesi ve küresel ekonomiye etkilerinin en aza indirilmesi için İstanbul Mutabakatı olası gıda krizinin önüne geçmiştir.

Küresel tedarik zincirlerinin toparlanamadığı, savaların etkisiyle küresel enflasyonun zirveye çıktığı böylesi bir ortamda Türkiye ekonomisi güçlü büyüme performansını sürdürmektedir.

Haberin Devamı

GSYH artışımızın yarısından fazlası mal ve hizmet ihracatımızdan gelmiştir. OECD ekonomik görünüm raporunda ülkemiz için büyüme tahmini yüzde 3,7'den yüzde 5,4'e yükseltmiştir.

İHRACATTA REKOR

Geride bıraktığımız Eylül ayında ihracatımız yüzde 9,2 artışla 22.6 milyar dolar olmuştur. Bu rakam ulaştığımız en yüksek Eylül ayı ihracat rakamıdır. İlk 9 ayda aylık olarak en yüksek rakamlara ulaşmış bulunuyoruz. Ocak-Eylül ihracatımız yüzde 17 artışla 188,2 milyar dolar seviyesine çıkarak oldukça güçlü performans göstermiştir. Eylül ayında dış ticaret hacmimiz 55,6 milyar dolara ulaşmıştır.

Gözden Kaçmasın THY'den yeni ucuz bilet kampanyası Haberi Görüntüle