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Son dakika... Bakan Kurum: 319 bin konutun temellerini 2 ay içinde atacağız

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#Murat Kurum#Sivas#Bakanlık
Son dakika... Bakan Kurum: 319 bin konutun temellerini 2 ay içinde atacağız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 17:43

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sivas'ta "Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, Temel Atma, Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı. Bakan Kurum, "Afetten sadece ve sadece 20 gün sonra ilk temellerini atan ve inşallah 1 yıl içinde yapacağımız 319 bin konutun temellerini 2 ay içinde atacağız" dedi.

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Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Verimli topraklarıyla cennet gibi vatanımız var. Nereye giderseniz gidin yeşil alanlarıyla cennet diye tabir ettiğimiz vatanımız var. Bu coğrafya başta deprem olmak üzere afetlerin sık yaşandığı coğrafya.

Dünyanın neresine giderseniz gidin bu kadar kısa zamanda afete müdahale eden, canla başla çalışan, afetin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm şehirlerde depremzede kardeşlerinin yanında olan hiçbir vatandaşını açta açıkta bırakmayan, afetten sadece ve sadece 20 gün sonra ilk temellerini atan ve inşallah 1 yıl içinde yapacağımız 319 bin konutun temellerini 2 ay içinde atacağız. Yine hasar tespitle birlikte 650 bin yeni yuvayı inşa edecek hiçbir ülke bulamazsınız. İşte o ülkenin adı Türkiye'dir. 55 günde 70 bin konutun yapımına başlayan büyük ve güçlü Türkiye'nin sözüdür.

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Yatırım değeri 1,8 milyar lira olan 30 eseri Sivaslı kardeşlerimize armağan ediyoruz. Millet Bahçemizi ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz. Kale projemizin ikinci etabının temellerini birlikte atıyoruz. Sivas'ta 1 milyar 591 milyon lira yatırım değeriyle TOKİ'yle burada gitmediğimiz ilçemiz yok. 746 sosyal konutumuzun da anahtarlarını teslim ediyoruz. İçme suyundan yol yapımlarına güneş santrali yapımına kadar da 28 tane eserimizin açılışını yapıyoruz, Sivaslı hemşerilerimize kazandırıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Elazığ'da 25 bin konutun sözünü verdi. Elazığ'a gittiğinizde bu konutların yapıldığını görebilirsiniz. İzmir'de yapılması gereken ne varsa hepsini inşaatları yaptık. Yangınlardan sonra devletimiz yanında dedik ve gittik anahtarları teslim ettik. 650 bin yuvayı daha kurarız, milletimize armağan ederiz.

Sivaslılar da İstiklal Harbi'nde olduğu gibi 14 Mayıs'ta Anadolu'nun şahlanışını yeniden başlatacak mı?

 

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#Murat Kurum#Sivas#Bakanlık

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