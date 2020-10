Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: Projeyi 2021'de bitirmeyi hedefliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Olan bitenleri görmemek, duymamak, haykırmamak ülkemize, milletimize yakışmaz, bu mümkün değil. Kardeş devlet Azerbaycan'ın içinde bulunduğu durumu görmemek olabilir mi? Biz bir millet iki devletiz, her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." dedi.



Karaismailoğlu, çeşitli programları kapsamında geldiği Artvin'de, Valiliği ziyaret ederek Vali Yılmaz Doruk ile bir süre basına kapalı görüştü.



Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi Artvin'de de Bakanlık ve hükümet olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çok büyük işler yaptıklarını belirterek bu işleri bir an önce bitirip bundan sonra da ihtiyaçlar doğrultusunda yeni planlamalar yaparak hep birlikte ekip olarak çok güzel işlere imza atacaklarını söyledi.



Karaismailoğlu, bu coğrafyada bölünmez bir vatan ve bağımsız bir millet olarak yaşamanın temel şartının milli değerlere ve köklere sahip çıkmak, bunu yaparken de yüzlerini geleceğe dönmek olduğunu vurgulayarak şöyle devam devam etti:



"Birliğimizi bozmak isteyen, biz yaptıkça yıkmak isteyenler hala var. İşte bu yüzden davamıza her daim dört elle sarılmalıyız. Bu davanın dört temel dayanağı var. Millet, vatan, bayrak, hürriyet. Bu dört dayanak o kadar birbirine bağlı ki biri olmadan diğerinin olması mümkün değildir. O nedenle bizim davamız bu dördünün ilelebet var olması, korunması ve yüceltilmesini esas alır. AK Parti de bu esasları var etmeyi, korumayı ve yüceltmeyi kendine rehber edinmiş davanın çatısıdır. Biz de bu çatının, bu davanın gönül erleriyiz."



Halkın kendilerini göreve getirmesinden 18 yıl sonra bugünkü Türkiye'ye bakan herkesin gördüğünün, güçlü ve çağı yakalamış Türkiye olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Bu lafla değil, çalışmakla, alın teriyle başarıldı. Allah'ın izniyle bugüne kadar yapılanların katbekat fazlasını yapacağız. İlk günkü heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Öyle ki ulaştırmada, haberleşmede, altyapıda, sağlıkta, eğitimde, savunmada, teknolojide başardıklarımız ve başaracaklarımız Türkiye'yi bölgemizde lider ülke olma noktasına taşıyor. İnşallah yakın bir gelecekte dünyanın da en büyük ekonomilerinden biri haline geleceğiz." diye konuştu.



Karaismailoğlu, 18 yıl önce ulaştırma ve haberleşmede başlattıkları büyük atılımın, bu büyüklüğe zemin hazırlamak için, temel oluşturmak için olduğunu kaydederek, "İnsan, yük ve data taşımacılığında yapabildiklerimiz bizi bölgemizde bir lojistik süper güç haline getirmektedir. Yeni İpek Yolu'nun ve doğu batı, kuzey güney ekseninde yeni ticaret rotalarının merkezindeyiz. En gelişmiş ulaşım sistemleriyle ve bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Lider ülkelerin sorumluluğunun büyük olduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu geniş coğrafyanın sorumlulukları hala omuzlarımızda. Buralarda yaşayan milyonlarca Müslümanla, soydaşımızla hala güçlü gönül bağlarımız var. Bugün Suriye'ye, Libya'ya, Kıbrıs'a elimiz uzanıyorsa işte bu yüzden. Tarihimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin sırtımıza yüklediği büyük sorumlulukların gereğini yapmaya çalışıyoruz. Olan bitenleri görmemek, duymamak, haykırmamak ülkemize, milletimize yakışmaz, bu mümkün değil. Kardeş devlet Azerbaycan'ın içinde bulunduğu durumu görmemek olabilir mi? Biz bir millet, iki devletiz, her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Evelallah bugün sahip olduğumuz güçle dostlarımıza güven verirken düşmana korku salıyoruz."



Bakan Karaismailoğlu, uluslararası düzenin çok büyük bir değişim geçirdiğine işaret ederek "Hem mevcut ekonomik sistemin çatırdaması hem de yaşadığımız salgının dünyadaki bazı dengeleri yerinden oynatması bu değişimi hızlandırdı. Çalışan, kendi teknolojisini üreten, büyüme yolunda kararlılık gösteren kazanacak. Hamdolsun güçlü bir milletiz ve güçlü bir devletimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu bilinç ve bu inançla bu fırtınadan güçlenerek çıkacağız." dedi.



Bu zorlu süreçte herkesin üzerine düşen görevi büyük bir hassasiyet ve özveriyle yapmak durumunda olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, Bakanlık olarak sorumluluklarının Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını hak edilen parlak gelecek için hazırlamak, Türkiye içinde birbiriyle ve dünyayla bağlanmamış nokta bırakmamak olduğunu vurguladı.



Ulaştırma ve haberleşme altyapısının, güçlü ve canlı bir ekonominin temel taşı olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, sanayi, tarım, eğitim, sağlık, iş olanakları, sosyal yaşamın hep ulaşımla kaim olduğunu kaydetti.



Karaismailoğlu, bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, demir yolları, havalimanları inşa ettiklerini, uluslararası koridor oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaşım altyapısı tesis ettiklerini belirterek, Asya Avrupa arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray ile İstanbul Boğazı üzerindeki geçiş sayısını 2'den 5'e çıkardıklarını, İstanbul Havalimanı ile Türkiye'yi küresel havacılığının merkez üslerinden biri haline getirdiklerini aktardı.



Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Marmaray'ı yaparak Londra'dan Pekin'e uzanan demir ipek yolunun hayata geçmesini sağladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara-Niğde otoyolu, Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı, Kilyos Limanı ve tamamlandığında Artvin'in de ayaklarını yerden kesecek Rize-Artvin Havalimanı gibi nice dev projenin yapımına başarıyla devam ettiklerini söyledi.



Karaismailoğlu, son 18 yılda Artvin'in ulaşım ve iletişimi için yaklaşık 8 milyar 639 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini kaydederek, "2003 yılına kadar 22 kilometre bölünmüş yol varken bugün 46 kilometrelerin üzerine çıkardık. Artvin-Erzurum ayrımı, Oltu-Olur yolu, Borçka-Artvin ayrımı, Murgul-Damar yolu gibi proje tutarı 4 milyar 360 milyon olan 14 kara yolu projesinde de çalışmalarımız hızlıca devam ediyor." dedi.



Bu projelerin en önemlilerinden biri olan 66,2 kilometre uzunluğundaki Yusufeli Barajı relokasyon yollarında da incelemelerde bulunacaklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"Bu projemizde Artvin'in eşsiz doğal güzelliklerini korumak hedefiyle 55 bin 800 metre yani yaklaşık 56 kilometre uzunluğunda 40 tünel yapıyoruz. Yeni proje kapsamında 1761 metre uzunluğunda 17 köprü ve 8 bin 639 metre uzunluğunda açık kazı da mevcut. 55 bin 800 metre tünelin 55 bin 500 metrelik kısmını yani neredeyse tamamının tünel kazı ve destekleme işlerini bitirdik. 35 bin 715 metrelik kısmında yani yüzde 64'ünde tünel nihai kaplamasını tamamladık. Köprü imalatlarında da çok önemli aşamalar kaydettik ve yüzde 83 seviyelerinde de imalatları bitirdik. Ayrıca 6 bin 100 metrelik yolun üst yapısını bütün bir sıcak kaplama olarak tamamladık. Projenin tamamını 2021 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Projemiz tamamlandığında Yusufeli-Artvin-Erzurum yolu çok daha güvenli olacak, açılan 40 tünel ile artık ağır kış şartlarından etkilenmeyecek ve güzergahımız her daim açık kalacak."



Bakan Karaismailoğlu, Artvinlilerin ayağını yerden kesecek Rize-Artvin Havalimanı inşaat çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirterek bölgesel bir havalimanı niteliğinde olan Rize-Artvin Havalimanı'nın hem kent merkezlerinin hem de bu illerde turistik değer taşıyan ilçelerin gelişmesine katkı sağlayacağını, daha da önemlisi Doğu Karadeniz bölgesine komşu ülkelerle ticareti ilişkilerin artmasına katkıda bulunacağını ifade etti.



Havalimanının Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta olacak şekilde Pazar ilçeleri arasında konumlandırıldığını anımsatan Karaismailoğlu, "3 bin metre uzunluğundaki pisti ve yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede terminal binasıyla bölgenin hava yolu ulaşım ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak. Artvin başta olmak üzere tüm Doğu Karadeniz bölgesinde gelişmekte olan ekolojik turizmin yanı sıra doğa turizminde daha da büyümesini sağlayacak." dedi.



Karaismailoğlu, havalimanının altyapı çalışmalarında yüzde 78 gerçekleşme oranına ulaştıklarına dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Karadan ve denizden gelen dolgu sahasıyla mendirek imalatımız devam ediyor. Çalışmalarımız hızla devam etmekte. Ayrıca üstyapı çalışmaları da başlatıp orada da hızlıca çalışmalar var. İnşallah Rize-Artvin Havalimanı'nı önümüzdeki yıl bu mevsimlerde, bu aralarda açmayı planlıyoruz. 3 milyon metrekarelik bir alandaki dolgu çalışmalarımız bitmek üzere. Üst yapı çalışmaları da devam ediyor. 100 milyon tonluk bir dolgu yaptık havalimanına, bu rakamlar dünya ölçeğinde çok büyük rakamlar. İnşallah bölgemize, Artvin'e, Rize'ye yakışacak devasa bir havalimanı yapıyoruz. İnşallah bittikten sonra bölgenin turizmi, istihdamı, üretimi, tarımı hepsi gelişecek, çok büyük ekonomik katkılar sağlayacak."



"Halkımıza ne verebiliriz, gençlerimizin, çocuklarımızın bizden daha rahat, daha mutlu yaşaması için ne yapabiliriz, bütün düşüncemiz sadece budur." ifadesini kullanan Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"İdeolojik hamasi yaklaşımlardan uzak kalarak hizmet yapıyoruz, 'İnsani yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle hareket ediyoruz. İnsanların hayatı tıpkı suya yazılan yazılar gibidir. Pek azı arkasında silinmeyecek izler bırakarak göçer giderler. Allah bize bu millete hizmet etme imkanı tanıdı. Bizler de arkamızda yine millet tarafından hayırla yad edilecek eserler, silinmeyecek izler bırakalım diye canla başla çalışıyoruz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gece gündüz demeden çalışarak bu davaya hizmet etmekle yükümlüyüz."