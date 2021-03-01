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Ekonomi
Haber Giriş: 01.03.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Elvan'dan büyüme mesajı

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Son dakika... Bakan Elvan'dan büyüme mesajı
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Büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından Bakan Elvan, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme rakamları sonrası açıklamada bulundu. Bakan Elvan, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak" dedi.

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