Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Bakan Bilgin'den en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Vedat Bilgin#Emekli#İkramiye
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 12:52

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği ziyaretinde konuştu. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşları ve emekli bayram ikramiyelerine ilişkin çalışma yaptıklarını ve bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu hafta sunacaklarını söyledi. Düzenlemeye ilişkin detayların kabine toplantısında sunulacağı öngörülüyor.

Haberin Devamı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşının artırılması için alternatiflerin hazırlandığını ve emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

Biz çalışanlarımızı koruyoruz. Toplu sözleşme müessesemiz bu konuda önemli bir mekanizmadır. İşçiler için mevzuatta böyle bir düzenleme yok, sosyal devlet sorumluluğuyla bunu yerine getirmek zorundayız. 5500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığı bugünkü şartlarda yetersiz kaldığını başkan vurgu yaptı. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık. 1 aydan bir süre önce bunları açıklayacaktım ama bugün belirtiyordum. Alternatif çalışmaları en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacak. Bunları değerlendiren çalışmalarımız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı şekilde çalıştım. Bunu deprem bir müddet etkisiyle ertelenmiş oldu ama bu hafta içinde en geç önümüzdeki hafta bunu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği onları daha rahat nefes alacak bugünkü tahribatın ekonomideki daha koruyacak önerilerimizin de Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBakan Dönmezden doğal gaz müjdesi: Nisanda Filyosa gelecekBakan Dönmez'den doğal gaz müjdesi: Nisan'da Filyos'a gelecekHaberi Görüntüle

Sınırlı bir bölgeyle ilgili asgari ücret çalışması var, bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağım.

5000'den başlayıp 9000 güne kadar prim ödeyenler var. 9 bin ile 7 bin 200 prim ödeme günü var. Bizim kamuoyuna söylediğimiz şey çok açıktır. Emeklilikte yaşa takılan ne demek, kanun geri işlemiştir. Bu mağduriyet meydana getirmiştir. Hukuk kuralı geri işlemez. Bunu ortadan kaldırdım.

Emeklilere saygı duyalım, emeklilerle ilgili reform şeklinde düzenleme yapmayı konuşuyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vedat Bilgin#Emekli#İkramiye

BAKMADAN GEÇME!

Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları