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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Albayrak: Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz.
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Ekonomi
Haber Giriş: 20.06.2020 - 14:06,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz.

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Son dakika... Bakan Albayrak: Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz. Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti, daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. #DünyaMültecilerGünü" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Dünya Mülteciler Günü kapsamında Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz. Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti, daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. #DünyaMültecilerGünü" dedi. 

 

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