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GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı
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Ekonomi
Haber Giriş: 05.07.2020 - 12:19,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından çiftçilere destek paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından #ÇiftçimizMilliDeğerimiz etiketiyle çiftçilere destek mesajında bulundu. Bakan Albayrak paylaştığı tweette "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız. #ÇiftçimizMilliDeğerimiz" dedi. 

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