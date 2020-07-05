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Son dakika... Bakan Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından çiftçilere destek paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından #ÇiftçimizMilliDeğerimiz etiketiyle çiftçilere destek mesajında bulundu. Bakan Albayrak paylaştığı tweette "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız. #ÇiftçimizMilliDeğerimiz" dedi.
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