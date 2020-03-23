Son dakika... Bakan Albayrak'tan bankalardan Corona virüs önlemlerine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da "Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında Kamu Bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor" açıklamasında bulundu.

Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında Kamu Bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor. https://t.co/CWB6qUhtdk — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 23, 2020