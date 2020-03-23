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GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak'tan bankalardan Corona virüs önlemlerine ilişkin açıklama
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Ekonomi
Haber Giriş: 23.03.2020 - 11:37,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Albayrak'tan bankalardan Corona virüs önlemlerine ilişkin açıklama

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan bankalardan Corona virüs önlemlerine ilişkin açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında Kamu Bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'da "Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında Kamu Bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor" açıklamasında bulundu. 

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