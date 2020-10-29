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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.10.2020 - 12:16 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan 29 Ekim mesajı

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan 29 Ekim mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlu olsun! Bu büyük eseri aziz mücadeleleri ve gayretleriyle inşa eden milletimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

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