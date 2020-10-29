Son dakika... Bakan Albayrak'tan 29 Ekim mesajı

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:





Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlu olsun!

Bu büyük eseri aziz mücadeleleri ve gayretleriyle inşa eden milletimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. pic.twitter.com/MP36YnaffS