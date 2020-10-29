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Son dakika... Bakan Albayrak'tan 29 Ekim mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlu olsun! Bu büyük eseri aziz mücadeleleri ve gayretleriyle inşa eden milletimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlu olsun!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 29, 2020
Bu büyük eseri aziz mücadeleleri ve gayretleriyle inşa eden milletimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. pic.twitter.com/MP36YnaffS
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