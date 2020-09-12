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Ekonomi
Haber Giriş: 12.09.2020 - 17:17 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Albayrak'tan 12 Eylül paylaşımı

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Son dakika: Bakan Albayrak'tan 12 Eylül paylaşımı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 12 Eylül paylaşımında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"40 yıl...

40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız!

O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim."

 

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