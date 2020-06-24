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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Albayrak: Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak: Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.06.2020 - 16:27,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor

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Son dakika... Bakan Albayrak: Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette %8.5, perakendede %9.3 ve inşaatta %33.1 arttı. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." dedi.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

 

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