Hurriyet.com.tr
Son Güncelleme:
Son dakika... Bakan Albayrak: Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette %8.5, perakendede %9.3 ve inşaatta %33.1 arttı. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." dedi.
Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:
Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette %8.5, perakendede %9.3 ve inşaatta %33.1 arttı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 24, 2020
Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle