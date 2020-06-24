Son dakika... Bakan Albayrak: Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette %8.5, perakendede %9.3 ve inşaatta %33.1 arttı.



Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor.