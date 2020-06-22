Son dakika... Bakan Albayrak: Dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında ekonomi güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." açıklamasında bulundu.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan video paylaştı. Bakan Albayrak, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz" dedi.

Twitter'da paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi;

"Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin ve esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var. Biz Türkiye olarak hayalleri, hedefleri ve idealleri olan büyük bir ülkeyiz."

Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz! pic.twitter.com/BGLwRX0ksj — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 22, 2020