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Ekonomi
Haber Giriş: 13.10.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!

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Son dakika... Bakan Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretim verisiyle ilgili açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretim verisiyle ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, " OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz " dedi. 

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