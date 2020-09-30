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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.09.2020 - 15:16 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak: Kısa sürede hayata geçireceğiz

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Son dakika... Bakan Albayrak: Kısa sürede hayata geçireceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2023’e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldıkları tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceklerini bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Atılacak adımların niteliğini artırmak için eylül ayı FİKKO toplantısını gerçekleştirdiklerini aktaran Albayrak, "2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

 

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