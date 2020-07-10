Son dakika... Bakan Albayrak: Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağız

Bakan Albayrak "Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiliyor. Uluslararası kurumlar, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stoğunun milli gelire oranlarının II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ediyor. Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:



