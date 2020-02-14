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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Albayrak: 2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Albayrak: 2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu
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Ekonomi
Haber Giriş: 14.02.2020 - 12:24,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Albayrak: 2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu

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Son dakika... Bakan Albayrak: 2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu. Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu. Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık.“Değişim Başlıyor” sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Maliyetleri düşürmeye, ihracatı, reel sektörü desteklemeye devam edecek ekonomimizin en önemli kırılganlığını sorun olmaktan çıkaracağız" dedi. 

Son dakika... Bakan Albayrak: 2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu

 

 

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