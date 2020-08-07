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Ekonomi
Haber Giriş: 07.08.2020 - 10:15,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan açıkladı: Destek ödemeleri bugün başladı

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Son dakika... Bakan açıkladı: Destek ödemeleri bugün başladı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Temmuz ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı.

COVID-19 salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteği'ne devam ediyor.

Bakan Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün itibaren yapılmaya başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini bugünden itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."

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