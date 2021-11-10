Son dakika... Altından yeni rekor

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Altın fiyatları her geçen gün rekor kırmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in tahvil alımlarını 15 milyar dolar azaltmasının ardından durgunluktan çıkan ons altın 2 ayın zirvesinde işlem görüyor.

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Fed'in faiz artırımını 2022 yılında da yapmayacağına dair beklentiler çoğalırken ABD enflasyonunda olası bir yükseliş halinde ise ani faiz artırımı hamlesinin kullanılabileceği de öne sürülüyor.

Ons altın bu gelişmeler ışığında 1832 dolar seviyesine kadar yükseldi. Saat 06:34 itibarıyla ons altın 1827 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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GRAM ALTIN YİNE REKOR KIRDI

Ons altındaki yükseliş, dolardaki güçlü duruşla birlikte gram altın fiyatları da rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın saat 06:34 itibarıyla 572.4 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 571.9 lira, en yüksek 573.8 lira seviyesi görüldü.