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Son dakika... Altın fiyatları toparlanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatları toparlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 08:18

ABD dolarındaki gerilemenin etkisiyle ve Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle altına olan talep arttı.

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ABD enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesi ve bunun neticesinde Fed'in faizi yüksek tutmayı sürdüreceği beklentisi altın fiyatlarını geriletmişti.

Piyasaların verdiği tepki her zaman olduğu gibi kısa süre sonra normalleşmeye başladı ve altın yeniden yükseldi.

Ons altın güne 2012 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2008 dolar, en yüksek de 2022 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2018 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz altın güne 1995 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1991 lira, en yüksek de 2006 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2002 liradan alıcı buluyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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