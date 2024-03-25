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HanehalkÄ± Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼ AraÅŸtÄ±rmasÄ± sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re; 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtaki kiÅŸilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 2023 yÄ±lÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 318 bin kiÅŸi azalarak 3 milyon 264 bin kiÅŸi oldu. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ise 1,0 puan azalarak %9,4 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± erkeklerde %7,7 iken kadÄ±nlarda %12,6 olarak tahmin edildi.

Ä°STÄ°HDAM ORANI %48,3 OLDU Â

Ä°stihdam edilenlerin sayÄ±sÄ± 2023 yÄ±lÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 880 bin kiÅŸi artarak 31 milyon 632 bin kiÅŸi, istihdam oranÄ± ise 0,8 puan artarak %48,3 oldu. Bu oran erkeklerde %65,7 iken kadÄ±nlarda %31,3 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

Ä°ÅžGÃœCÃœNE KATILMA ORANI %53,3 OLARAK GERÃ‡EKLEÅžTÄ°



Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼ 2023 yÄ±lÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 562 bin kiÅŸi artarak 34Â milyonÂ 896 bin kiÅŸi, iÅŸgÃ¼cÃ¼ne katÄ±lma oranÄ± ise 0,2 puan artarak %53,3 olarak gerÃ§ekleÅŸti. Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼ne katÄ±lma oranÄ± erkeklerde %71,2, kadÄ±nlarda ise %35,8 oldu.



GENÃ‡ NÃœFUSTA Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K ORANI %17,4 OLDU



15-24 yaÅŸ grubunu kapsayan genÃ§ nÃ¼fusta iÅŸsizlik oranÄ± 2023 yÄ±lÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 2,0 puan azalarak %17,4 oldu. Bu yaÅŸ grubunda iÅŸsizlik oranÄ±; erkeklerde %14,3, kadÄ±nlarda ise %23,2 olarak tahmin edildi.

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Ä°STÄ°HDAMIN %57,6'SI HÄ°ZMET SEKTÃ–RÃœNDE YER ALDI



Ä°stihdam edilenlerin %14,8'i tarÄ±m, %21,2'si sanayi, %6,3'Ã¼ inÅŸaat, %57,6'sÄ± ise hizmet sektÃ¶rÃ¼nde yer aldÄ±. Bir Ã¶nceki yÄ±l ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hizmet sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n istihdam edilenler iÃ§indeki payÄ± 1,1 puan, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± 0,3 puan artarken, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± 1,0 puan, sanayi sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± 0,5 puan azaldÄ±.

2023 yÄ±lÄ±nda 4 milyon 695 bin kiÅŸi tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde, 6 milyon 711 bin kiÅŸi sanayi sektÃ¶rÃ¼nde, 1 milyon 997 bin kiÅŸi inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde, 18 milyon 230 bin kiÅŸi hizmet sektÃ¶rÃ¼nde istihdam edildi. Bir Ã¶nceki yÄ±l ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda istihdam edilenlerin sayÄ±sÄ± tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nde 171 bin kiÅŸi azalÄ±rken, sanayi sektÃ¶rÃ¼nde 48 bin, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde 151 bin, hizmet sektÃ¶rÃ¼nde 852 bin kiÅŸi arttÄ±.

ATIL Ä°ÅžGÃœCÃœ ORANI %22,8 OLDU



Zamana baÄŸlÄ± eksik istihdam, potansiyel iÅŸgÃ¼cÃ¼ ve iÅŸsizlerden oluÅŸan atÄ±l iÅŸgÃ¼cÃ¼ oranÄ± 2023 yÄ±lÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 1,5 puan artarak %22,8 oldu. Zamana baÄŸlÄ± eksik istihdam ve iÅŸsizlerin bÃ¼tÃ¼nleÅŸik oranÄ± %15,4 iken, iÅŸsiz ve potansiyel iÅŸgÃ¼cÃ¼nÃ¼n bÃ¼tÃ¼nleÅŸik oranÄ± %17,3 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

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Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K ORANI EN YÃœKSEK BÃ–LGE TRB2 (VAN, MUÅž, BÄ°TLÄ°S, HAKKARÄ°) OLDU

Ä°ÅŸsizlik oranÄ± en yÃ¼ksek bÃ¶lge %17,2 ile TRB2 (Van, MuÅŸ, Bitlis, Hakkari) iken, iÅŸsizlik oranÄ± en dÃ¼ÅŸÃ¼k bÃ¶lge %4,9 ile TR82 (Kastamonu, Ã‡ankÄ±rÄ±, Sinop) oldu.

Ä°STÄ°HDAM ORANI EN YÃœKSEK BÃ–LGE TR21 (TEKÄ°RDAÄž, EDÄ°RNE, KIRKLARELÄ°) OLDUÂ

En yÃ¼ksek istihdam oranÄ± %54,5 ile TR21 (TekirdaÄŸ, Edirne, KÄ±rklareli) BÃ¶lgesi'nde gerÃ§ekleÅŸti. En dÃ¼ÅŸÃ¼k istihdam oranÄ± ise %37,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, ÅžÄ±rnak, Siirt) BÃ¶lgesi'nde oldu.

Ä°ÅžGÃœCÃœNE KATILMA ORANI EN YÃœKSEK BÃ–LGE TR21 (TEKÄ°RDAÄž, EDÄ°RNE, KIRKLARELÄ°) OLDU

En yÃ¼ksek iÅŸgÃ¼cÃ¼ne katÄ±lma oranÄ± %59,0 ile TR21 (TekirdaÄŸ, Edirne, KÄ±rklareli) BÃ¶lgesi'nde gerÃ§ekleÅŸti. En dÃ¼ÅŸÃ¼k iÅŸgÃ¼cÃ¼ne katÄ±lma oranÄ± ise %42,3 ile TRC3 (Mardin, Batman, ÅžÄ±rnak, Siirt) BÃ¶lgesi'nde oldu.