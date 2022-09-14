105 yeni yurt binası açıldı.. Bakan Kasapoğlu: Gurur tablosu

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Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

Bugün heyecanlıyız, mutluyuz. Tam önümüzde bir gurur tablosu var. Temelinde inanç olan, temelinde adanmışlık olan, gayret olan bir tablo var. Bu tablonun en önünde Cumhurbaşkanımızın genç odaklı vizyonu var.

Son 21 yıllık hizmet serüvenimizde hep gençliğim, gençlerin özel bir yeri oldu. Türkiye'nin dört bir yanında 800'den fazla yurt genç odaklı vizyonun anlayışı. Şükranlarımızı arz ediyorum. Bugün 105 yeni yurt binasıyla bu güzel tabloyu taçlandırıyoruz. Durmayacağız, yorulmayacağız. Birileri algı yapacaklar. Yalanla, iftirayla siyaset yapmaya çalışacaklar, biz onlara inat, üreterek taş üstüne taş koyarak bu güzelim eserleri büyütmeye devam edeceğiz.

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Bu yıl çok özel bir çalışma yaptık. Cumhurbaşkanımızın teşvikleriyle rekor başvuru almamıza rağmen yüzde 80'lik yerleştirmeyle yeni bir rekora imza attık. Dört fazın sonunda bu ülkenin birbirinden değerli pırıl pırıl gençlerimizi bu güzel mekanlarda ağırlamaya devam edeceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Cumhurbaşkanım özellikle bu yıl kırdığımız rekor ve başından beri ihtimamınız gücümüz oldu, şükranlarımızı arz ediyorum.

İçişleri Bakanım hem kendisi hem ekibi büyük gayret gösterdiler. Sanayi bakanımız bilişim altyapısıyla büyük destek verdi. Bu süreçte bu güzel eserlerin ortaya çıkmasında uzun bir serüven var.

105 eserin temelinden inşasına emeği olan tüm emekçi kardeşlerime, yüklenici firmalara teşekkürlerimi sunuyorum.