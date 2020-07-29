Son 6.5 yılda Avrupalı Türklerin 30 milyon Euro’suna gümrüklerde el konuldu, servet sınırda kaldı

Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk ve Türkiye kökenlilerin arasında kara yoluyla Türkiye’ye izne gelenlerin neredeyse tamamı Sırbistan rotasını tercih ediyor. Kara yoluyla Türkiye’ye gelenlerin en çok başını ağrıtan konu ise gümrük mevzuatındaki yaptırımlar. Bu yaptırımlar nedeniyle Türkler servet denecek miktarda parayı Sırp gümrüğünde bırakmak zorunda kalıyor.

Sırbistan’a girişte yapılan kontrollerde Türklere ait milyonlarca Euro’ya el kondu. Sırp maliye yetkililerinin verdiği bilgiye göre son 6.5 yılda neredeyse tamamı Türklere ait olan ve gümrüklerde beyan edilmediği için de el konulan 30 milyon Euro ülke bütçesine aktarıldı. Sırp yetkililer ele geçirilen para ile ilgili şu bilgiyi paylaştı: “Yılbaşından 21 Temmuz tarihine kadar yapılan kontrollerde 5 milyon 400 bin Euro’ya el kondu. Gümrük kontrolleri sırasında 2019 yılında el konulan para miktarı ise 3 milyon Euro’ydu. 2013 yılından beri gümrüklerde beyan edilmediği için el konulan para miktarı 30 milyon Euro’yu buldu. Pandemi sırasında ortaya çıkan güvensizlik hissi nedeniyle bu yıl gümrüklerden beyan dışı daha fazla nakit para, ziynet eşyaları ve değerli kişisel eşyalar geçirilmek istendi.”

BÜTÇEYE AKTARILIYOR

Yetkililer el konulan paranın bütçeye aktarıldığını belirtirken konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Beyan edilmediği için el konulan para devlet bütçesine doğrudan aktarılıyor ve hastane, okul ile yol inşaatında kullanılıyor. Emeklileri ve çocukların ihtiyaçları için harcanıyor, kimi zaman da kamu personelinin giderleri karşılanıyor. Paranın büyük bölümü Türklere ait. Ana vatanlarına giderken gümrüklerde beyan etmiyorlar. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sınırlarında kontroller titizlikle yapılmadığı için oradan parayı rahatlıkla geçiriyorlar. Bizim gümrüklerde ise yapılan sıkı kontroller sayesinde neredeyse her gün gümrük mevzuatına aykırı şekilde ülkeye para sokan Türkler tespit ediliyor.”

YEMEĞİN İÇİNDE SAKLAYAN VAR

Sırp maliye yetkililerinden alınan bilgiye göre para genellikle otomobillerin değişik bölümlerinde gizleniyor. Gümrük polisleri kimi zaman da parayı yastık, ayakkabı, kemer ve giysilerin içinde ele geçiriyor. Yolda yemek için hazırlanan gıdaların arasına bile saklandığı oluyor. Temmuz ayının başında nişanlısıyla birlikte Türkiye’ye tatile giderken Sırbistan gümrüğünde yakalanan Türk işadamının otomobilinde 400 bin Euro bulundu. Para otomobilin arka koltuğunda bulunan iki yastığın içinden çıktı. İşadamı ve nişanlısı iki gün tutuklu kaldı. Nöbetçi mahkemeyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaklaşık iki hafta önce ise yine Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşının 200 bin Euro’suna gümrükte beyan etmediği için el konmuştu. Gümrük polisleri yaptıkları kontrollerde çay paketlerine 58 bin Euro ile 1 kolye ve 8 altın bilezik gizlenmiş bulurken, başka bir yolcunun valizin alt kısmında ise gizlenmiş halde 60 bin Euro ele geçirildi. Bir başka kontrol sırasında otomobilin gizli bölümlerine 220 bin Euro saklayan da yakalandı. Yeleğinin içine dikilmiş özel bölümlerde 183 bin Euro gizleyen bir kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

BÜYÜKELÇİLİK UYARDI

Belgrad Büyükelçiliği ise konuyla ilgili Hürriyet’e verdiği bilgide Sırbistan gümrük mevzuatlarına göre belli miktardaki paranın gümrüklerde beyan edilmesinin zorunlu olduğunu belirterek “Sırbistan’a girişte 18 yaşın üstündeki her bir kişi 10 bin Euro’ya kadar beyan etmeden ülkeye nakit parayla giriş yapabiliyor. 10 binin üzerindeki miktarların beyan zorunluluğu var. Aynı şekilde ziynet ve kişisel eşyaların değeri de 10 bin Euro’nun üzerinde ise beyan edilmeli. Beyan etmeyen kişiler, kontroller sırasında Sırbistan sınır görevlilerince tespit edilmekte ve bu kişiler mahkemeye sevk edilerek, sözkonusu para, ziynet ve kişisel eşyaya yetkili makamlarca el konulmaktadır” denildi.