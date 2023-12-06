‘Solu hızla boşaltın, ambulans geçecek’

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Herkesin telefonuna ücretsiz olarak indirebileceği uygulamayı geliştiren ise Başarsoft şirketi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, ambulanslar için geliştirdikleri sistemin dünyada bir ilk olduğunu ve patentini aldıklarını açıkladı. Gazetecilerle bir araya gelerek navigasyon sistemlerine yönelik yenilikçi uygulamaları anlatan Küçükpehlivan, “Bu uygulamayla 112’den ambulans istenip yönlendirme işlemi yapıldığı anda ambulansın güzergâhındaki tüm araçlara ‘Birazdan bu yoldan bir ambulans geçecek, solu boşaltın’ mesajı gönderilecek” dedi.

SÜRE KISALDI, KAZA AZALDI

Projenin adı ‘112 Yeni Nesil Acil’. Projede Sağlık Bakanlığı’nın 81 ildeki çağrı merkezleri ile 30’u büyükşehir olmak üzere 48 ilde ambulanslara özel navigasyon uygulaması geliştirdiklerini, ambulanslar için özel haritalama yaptıklarını kaydeden Küçükpehlivan, bu sayede ambulansların hastaya ulaşma süresinin kısaldığını söyledi. Küçükpehlivan, şu bilgileri verdi: “Örneğin kalp krizi geçiren biri için dakikalar çok önemli. Geliştirdiğimiz yazılımla 112 Çağrı Merkezi’ne gelen aramanın konum bilgisi anında ambulansa ulaştırılıyor. Bu sayede ambulansın olay yerine ulaşmasında, net bir dakikalık zaman kazanılıyor. Yine olay yerine yetişme kaygısı ile birçok ambulans kazasının da yaşandığını görüyoruz. Bizim altyapımız sayesinde ambulansların dahil olduğu kaza oranları da yüzde 50 oranında azaldı. Güzergâhtaki araçlara giden mesaj sayesinde hastaneye erişim hızlandı.”