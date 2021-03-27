Sokak ve Cadde iyileştirmesi yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dargeçit Belediye Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.



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