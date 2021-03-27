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Ekonomi
Haber Giriş: 27.03.2021 - 22:46 | Son Güncelleme:

Sokak ve Cadde iyileştirmesi yaptırılacaktır

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Sokak ve Cadde iyileştirmesi yaptırılacaktır

Mardin Dargeçit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce sokak ve Cadde iyileştirmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dargeçit Belediye Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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