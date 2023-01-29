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Söğüt Altın Madeni üç fazdan oluşacak... Yılda 400 milyon dolarlık ithalatı önleyecek

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#Söğüt Altın Madeni#GÜBRETAŞ#Altın
Söğüt Altın Madeni üç fazdan oluşacak... Yılda 400 milyon dolarlık ithalatı önleyecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 07:00

Gübretaş Maden Yatırımları Söğüt Altın Madeni açılışında gazetecilerle bir araya gelen Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, tesisin tam kapasite devreye girdiğinde yıllık 400 milyon dolarlık altın ithalatını engelleyeceğini söyledi. Aydın, “Bu rakamı bugünkü altın fiyatlarıyla hesaplayabiliyoruz. Aslında katma değeri çok daha yüksek bir tesiste bulunuyoruz. Burada dört yılda 500 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 20 yıl boyunca katkı sağlayacak” diye konuştu.

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GÜBRETAŞ Maden Yatırımları’na ait Söğüt Altın Madeni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ilk altın dökümü töreniyle resmi açılışını yaptı. Tarım Kredi Holding iştiraki olarak Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.’nin ilk kazmayı Ocak 2021’de vurduğu maden sahasına, aradan geçen iki yılda 70 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Resmi açılışın ardından Söğüt’teki tesisleri gazetecilerle birlikte dolaşan Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve ekibi, madenin yol haritasını detaylarıyla anlattı.

İLK FAZ 2.5 YILDA TAM KAPASİTEYE ULAŞACAK

3 bin hektarlık ruhsat büyüklüğü olan Söğüt Altın Madeni sahasında, birinci faz yatırımları devam ediyor. Bu faz tam kapasiteye ulaştığında yıllık 2.5 ton altın üretimine erişilmesini planladıklarını belirden Hüseyin Aydın, “Tarım Kredi olarak asıl işimiz elbette maden ya da altın değil. Altın burada önemli bir kaynak olarak iş sistemimize girdi. Ancak Türkiye’de altın işinin algısı kötü, kendini iyi anlatamıyor. Bu tesis sürekli olarak denetlenen, kontrolleri yapılan bir tesis. 2022 sonunda burada altın döküm işinin yapılacağını KAP’a bildirdik. Bugün de bu duyuruyu realize ediyoruz. Önemli bir katma değer üretiliyor. Yıllık 2.5 tonluk altın üretim hedefine birinci fazda 2.5 yıl sonra ulaşmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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DÖRT YIL SONRA TAM KAPASİTE

Hüseyin Aydın’ın verdiği bilgilere göre Sögüt Altın Madeni üç fazdan oluşacak. İki ve üçüncü fazların tamamlanması ise yaklaşık dört yılda gerçekleşecek. Aydın, dört yılın sonunda elde edilecek kazanımı şöyle özetledi: “Burada tespit edilen altın kaynağı 109 ton. Rezerv ise 60 ton. Eğer gerekli yatırımlar yapılabilir, finansman kaynakları sağlanır, tüm süreçler aksamadan ilerlerse kaynağın tamamı işlenebilir. Buradaki çalışmalar, 20 yıl altın üretimi yapılabileceğini ortaya koydu. İki ve üçüncü fazları da devreye aldığımızda, bu maden tam kapasite seviyesine ulaştığında yılda 6,5 ton altın üretir hale gelecek. Bunun için yapılması planlanan ek yatırım ise 500 milyon dolar.”

Söğüt Altın Madeni üç fazdan oluşacak... Yılda 400 milyon dolarlık ithalatı önleyecek

 

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İLK ÜÇTE OLACAK

Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürü Halit Semih Demircan da Sögüt’teki altın madeni ile Türkiye’nin ithalatını azaltmak anlamında önemli bir adım atıldığını vurguladı. Türkiye’nin altın ithalatçısı bir ülke olduğunu hatırlatan Demircan, “Geçen yıl Türkiye 265 ton altın ithal etti. 31 tonluk da üretim yaptı. Söğüt’teki altın madeni üç fazıyla tam kapasiteye çıktığında yıllık 400 milyon dolarlık altın ithalatını engellemiş olacak. Bu, şu andaki veri hesaplamalarıyla ortaya çıkan rakam. Dört yıl sonra durum çok daha farklı olabilir. Buradaki üretimin katma değeri görünenden çok daha yüksek” dedi.

Demircan tesisin tam kapasite üretime başladığında Türkiye’nin üçüncü büyük altın üreticisi haline geleceğini de belirtti.

 

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HÜSEYİN AYDIN: BAŞKA MADEN PLANIMIZ YOK

GÜBRETAŞ, birkaç hafta önce Söğüt’ten sonra yine Bilecik il sınırları içinde başka bir maden yatırımı yaptığını duyurmuştu. KAP’a yapılan açıklamada, Kavak Madencilik’e ait sahanın yüzde 80 hissesinin 1.8 milyon dolar bedel ve yüzde 2 rödövans ödemesi yapılması şartıyla devralınmasıyla Teck Anadolu Madencilik ile sözleşme imzalandığı belirtilmişti. Gübretaş’ın yeni maden yatırımlarına devam edip etmeyeceği sorulan Hüseyin Aydın, “Asli işimiz bu değil. Şimdilik başka altın yatırım planımız yok. Şu anda Sögüt’teki alanın tam kapasite yatırımları için kaliteli finansman çalışmaları yürütüyoruz. Acil kaynak ihtiyacımız yok ama orta vadede olacak” yanıtını verdi.

 

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#Söğüt Altın Madeni#GÜBRETAŞ#Altın

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