MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSOCAR’dan 1.3 milyar dolarlık refinansman
GeriEkonomi SOCAR’dan 1.3 milyar dolarlık refinansman
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 18.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

SOCAR’dan 1.3 milyar dolarlık refinansman

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
SOCAR’dan 1.3 milyar dolarlık refinansman

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın iştiraki SOCAR Türkiye, önceki yükümlülüklerini yeniden finanse etmek için Citi ve JP Morgan liderliğinde 1.3 milyar ABD dolarına eşdeğer bir finansman sağladığını açıkladı.

İşlem EURIBOR /LIBOR +345 baz puanlık faiz oranı ile gerçekleşti. Alınan krediyi değerlendiren SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev “Dünyanın güçlü finans kuruluşları JP Morgan ve Citi liderliğinde sağlanan çok uygun şartlarda ve bu büyüklükteki bir refinansman, piyasalarda pandemi kaynaklı küresel belirsizliklerin halen sürdüğü bir ortamda SOCAR Türkiye’ye duyulan büyük güvenin bir göstergesidir. Uluslararası kaynaklardan sağlanan bu finansman, SOCAR Grubu’nun likiditesini artırmakla birlikte projelerimizin finans kuruluşları tarafından desteklendiğinin göstergesidir” şeklinde konuştu.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi