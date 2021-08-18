SOCAR’dan 1.3 milyar dolarlık refinansman

İşlem EURIBOR /LIBOR +345 baz puanlık faiz oranı ile gerçekleşti. Alınan krediyi değerlendiren SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev “Dünyanın güçlü finans kuruluşları JP Morgan ve Citi liderliğinde sağlanan çok uygun şartlarda ve bu büyüklükteki bir refinansman, piyasalarda pandemi kaynaklı küresel belirsizliklerin halen sürdüğü bir ortamda SOCAR Türkiye’ye duyulan büyük güvenin bir göstergesidir. Uluslararası kaynaklardan sağlanan bu finansman, SOCAR Grubu’nun likiditesini artırmakla birlikte projelerimizin finans kuruluşları tarafından desteklendiğinin göstergesidir” şeklinde konuştu.

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