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Şişecam’dan 114 milyon dolarlık yatırım kararı

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#Şişecam#Yatırım#Bulgaristan
Şişecam’dan 114 milyon dolarlık yatırım kararı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 07:00

Şişecam Türkiye, İtalya ve Bulgaristan’da toplam kapasitesi 20 milyon metrekareye yaklaşan üç yeni kaplamalı cam hattı için 114 milyon dolarlık yatırıma imza atacak.

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Gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan bu yatırımlar kapsamında Tarsus’ta inşası devam eden düz cam üretim tesisine yıllık 7 milyon metrekare kapasiteli bir kaplamalı cam hattı yatırımı yapacak. Bununla birlikte Kuzey İtalya’daki düz cam tesisine yıllık 6.5 milyon metrekare, Bulgaristan’daki düz cam tesisine ise yıllık 6 milyon metrekare kapasiteli bir kaplamalı cam hattı yatırımı gerçekleştirilecek.

Şirket, bu yatırımlarla düz cam sektöründe artan kaplamalı cam ihtiyacını karşılamayı ve üretim hacmindeki katma değerli ürün payını artırmayı amaçladığını duyurdu.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Düz cam sektöründe artan kaplamalı cam ihtiyacını karşılamak üzere aldığımız bu yatırım kararı Şişecam’ın kaplamalı cam üretim kapasitesini neredeyse ikiye katlayacak. Türkiye’deki mimari camlar pazarında liderliğimizi sağlamlaştırırken, Amerika da dahil olmak üzere global pazarda daha geniş bir müşteri ağına, daha yüksek rekabet gücüyle ulaşılabilmemizi kolaylaştıracak” dedi.

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#Şişecam#Yatırım#Bulgaristan

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