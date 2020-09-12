Şirketlere otoparktan teslimat yaptırdı

Pandemi döneminde markaların ayakta kalabilmesi için özel çözümler devreye girdi. Ürünleri otoparktan teslim etmek, markalar için mağazadan teslimat (click&collect) süreçleri yaşandı. 2017’de kurulan Akinon bu çözümleri geliştiren şirketlerden biri. Perakende sektöründe 13 ülkede 80 markayla çalışan ve markaların dijital dönüşüm süreçlerine destek veren Akinon, pandemi döneminde gelişmekte olan teknoloji şirketlerine yatırım yapan Venture Capital Fonu SmartFin’den 5 milyon Dolar yatırım aldı. Pandemi sürecinde markaların dijital dönüşümüne destek olan, e-ticaret hacimlerini büyütmelerini sağlayan Akinon 2020 yılında toplamda 4.2 milyar liralık bir ticaret hacmi yaratmayı hedefliyor.

Pandemiyle birlikte markaların geriye dönülmez bir değişim sürecine girdiklerini savunan Akinon’un kurucu ortağı ve CEO’su Tolga Tatari, “Her şeyin eskisi gibi olacağını düşünenler kaybeder” diyor. Akinon’a destek veren SmartFin yönetici ortağı Jurgen Ingels’ın, “Akinon’un e-ticaret platformu, pazardaki esnek, modüler ve ölçeklenebilir e-ticaret platform ihtiyacını karşılıyor. Akinon’un alanında küresel bir lider olabileceğinden eminiz.” dediğini de aktaran Tatari, hedeflerinin Türkiye’den dünyaya açılmış en büyük teknoloji şirketlerinden biri olmak olduğunu söylüyor.

Perakende sektörünün tamamının hem dijitalleşmenin hem de dijital kanalları daha verimli kullanmanın yollarını aradığını, 2020 sonuna doğru markaların büyük bir kısmının pandemi dönemine özel çözümlerle operasyonlarını sürdüreceklerini söyleyen Tatari, Akinon olarak mağazası olan perakende markalarının, uçtan uca tüm dijital satış ve operasyonlarını yapmalarına olanak veren altyapıları sağladıklarını, pandeminin başında AVM’lerin kapanması sebebiyle işbirliği içinde oldukları markalarla en çok mağazalarında duran stokların dijital kanallardan satılmasını sağlamak üzerine çalıştıkları bilgisini veriyor.

Bu dönemde Akinon, şirketlerin hızla nakit akışını sağlamaları ve ürünlerini satabilmeleri için internet sitelerinden satış kanalların kullanarak “otoparktan teslimat”, “caddede teslimat”, “mağaza içerisinde kasaya uğramadan mobil ödeme yapmak” gibi pandemi dönemine özel çözümler geliştirdi.

BÜYÜK KAYIPLAR YAŞANMADAN ÇIKILABİLİR

Tatari pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılardan etkilenen perakende sektörü için çıkış yollarını değerlendirirken de, “Türkiye’deki markalar ve perakende sektörü krizler ile yaşamaya çok alışık. Ayakta kalabilmek için hep tetikte olmaları, hızlı karar almaları ve uygulama yetenekleri dünyadaki birçok ülkeye göre çok daha fazla gelişmiş durumda. Ben bu krizden de perakende sektörünün gereken dijitalleşmeyi çok hızlı bir şekilde gerçekleştirip, büyük kayıplar yaşamadan çıkabileceğine inanıyorum. Sektörün yapacağı en büyük hata; bu dönemin geçici olacağını düşünmek ve planlarını pandemi sonrası dönemde her şeyin eskisi gibi devam edeceğini düşünerek yapmaları olacaktır. Pandeminin tüketicinin hayatına getirdiği yeni alışveriş alışkanlıklarının kalıcı olacağını, bu krizin içerisinden sadece dönüşerek çıkabileceklerinin farkında olmaları gerekiyor. Tüm markalarımızla birlikte hem kendi e-ticaret kanallarını hem de diğer dijital satış kanallarını daha etkin kullanabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Fiziksel mağazaların online yapılan satışlara destek vereceği kurgular hayati önem kazanmış durumda” diyor.

Akinon 2017’de dünyanın en iyi dijital ticaret platformunu yaratmak ve bu konuda dünyanın en büyük teknoloji firmalarına meydan okumak amacıyla genç girişimciler tarafından kuruldu. 80 markaya 13 ülkede hizmet veren Akinon SmartFin’den de 5 milyon Dolarlık yatırım aldı. 250 çalışanı olan Akinon, 2020’de 4.2 milyar liralık ticaret hacmi yakalamayı hedefliyor.