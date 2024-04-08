Şirket evliliklerine teknoloji dopingi

Haberin Devamı

KURUMSAL finansman, yönetim danışmanlığı alanlarında hizmet veren Branchout Türkiye’nin yayınladığı Birleşme ve Satın Almalar Görünümü raporu, geçen yıl şirket evliliklerinin dünya genelinde gerilediğini; Türkiye’nin ise görece pozitif ayrıştığını ortaya koydu.

Rapora göre, küresel ölçekte birleşme ve satın alma işlemleri 3.1 trilyon dolar ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Türkiye’de ise geçen yılki birleşme ve satın alma hacmi 3.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Açıklanmayan işlemler için tahmin yürütüldüğünde, bu hacmin 7.9 milyar dolara çıkabileceği belirtildi. Finansal yatırımcı işlemlerindeki küresel azalma Türkiye’ye de yansısa da, stratejik yatırımcıların işlem adetlerinde artış gözlemlendi. Buna göre, stratejik yatırımcı işlemleri 248 ve finansal yatırımcı işlemleri ise 272 adet olmak üzere toplam 520 işlem gerçekleşti. En çok işlem ise 264 anlaşmayla teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektöründe görüldü.

Haberin Devamı

419’UNDA YERLİ ORTAK

Teknoloji, medya ve telekomünikasyonu finansal hizmetler, enerji, maden ve petrol, perakende ve tüketici ürünleri ve endüstriyel üretim, otomotiv ve kimya sektörleri takip etti. İşlem hacmi bakımından değerlendirildiğinde ise, 900 milyon dolarlık hacimle endüstriyel üretim, otomotiv ve kimya sektörü en büyük hacmi yakaladı.

Branchout Türkiye Kurumsal Finansman ve Strateji Lideri Kürşat Doğan, geçen yıl Türkiye’de gerçekleştirilen 520 işlemden 419’unun altında yerli, 83’ünün yabancı ve 18’inin yerli ve yabancı ortak imzaları olduğuna dikkat çekti ve “2023’ün en büyük yabancı kökenli işlem hacmi, finansal yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi” dedi. “Toplam işlem hacmi içinde yerli yatırımcılar 1.34 milyar dolar ile yüzde 41, yabancı yatırımcılar 1.29 milyar dolar ile yüzde 40 pay aldı” diyen Doğan, “Getir ve Aytemiz anlaşmalarının yanı sıra, yabancı yatırımcıların yerli şirketlere yönelik birleşme ve satın alma girişimlerinde Birleşik Krallık merkezli Volex ile Murat Kablo anlaşması, Al Rawabi United Holding Company ile Burgan Bank anlaşması ve Univar Solutions ile Kale Kimya anlaşması öne çıktı” diye konuştu.

Haberin Devamı

Kürşat Doğan

İŞLEM ADEDİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Finansal yatırımcı işlemlerindeki küresel azalmanın Türkiye’ye de yansıdığını, buna rağmen stratejik yatırımcıların işlem adetlerinde artış gözlemlendiğini kaydeden Doğan, “Toplam 520 işlem arasında Koç Grubu’na ait TOFAŞ’ın Stellantis Otomotiv’i 445 milyon dolara devralması, Getir’in yaklaşık 500 milyon dolara karşılık gelen bir kısım hissesinin Mubadala Investment, G Squared, Revo Capital ve Michael Moritz tarafından satın alınması, Rusya merkezli PJSC Tatneft’in Aytemiz’in tamamını 336 milyon dolara satın alması işlemleri öne çıktı. 2023’te 1 milyar doları aşan bir işlem gerçekleştirilmedi ve en büyük işlemler 500 milyon dolar seviyesinde kaldı” ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Küresel olumsuzluklara rağmen Türkiye’ye yönelik yatırım iştahının artmasını ümit verici olarak niteleyen Doğan, “6 Şubat depremleri ve genel seçimler gibi işlem hacimlerini etkileyen gelişmelere tanıklık eden Türkiye, her koşulda girişim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik stratejik adımları ve artan işbirlikleri açısından yabancı yatırımcılar için cazip bir bölge olma özelliğini koruyor” değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON VE FAİZLER ZORLADI

PEKİ, birleşme ve satın almalar küresel ölçekte neden geriledi? Rapora göre, bu durumun temel nedenleri arasında ‘küresel ekonomideki enflasyonist ortam’, ‘yüksek faizler ve finansmana erişimdeki zorluklar’ başı çekiyor.

Haberin Devamı

Dünyadaki birleşme ve satın alma işlemlerinin 3.1 trilyon dolar ile 10 yılın en düşük seviyesine gerilemesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Doğan, bu hacmin bir önceki yılın yüzde 12 altında gerçekleştiği bilgisini verdi ve “Bu durum, geçtiğimiz 10 yılın en parlak dönemi olarak kabul edilen 2021’e kıyasla yüzde 48’lik bir performans düşüşüne işaret ediyor” dedi.