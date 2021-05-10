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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 10.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Siparişler artık 5 kat hızlı hazırlanacak

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Siparişler artık 5 kat hızlı hazırlanacak

Migros, e-sipariş toplamada büyük önem taşıyan robotik teknolojiler konusunda dünyada alanında ilk olan yeni bir uygulamaya imza attığını açıkladı.

Buna göre Migros’da kullanılmaya başlanan, tamamen Migros ve Asis Otomasyon’daki Türk mühendisler tarafından geliştirilen robot destekli ürün toplama asistanı TARO, yoğun talep artışına yanıt olarak ürün siparişlerinin hazırlanmasına büyük bir hız kazandırıyor. Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, “Robotik sistemler, yapay zeka ve algoritmalarla entegre çalışan ve dünyada ilk olan bu teknolojik sistemin uluslararası perakendenin kullanımı için ihracatına olanak sağlayacağız. Robot destekli ürün toplama asistanı TARO ile hızımıza hız kattık, online siparişlerdeki ürün toplama hızımız 5 katına çıktı. Hatayı sıfıra indirerek verimliliğimize önemli katkıda bulunacak olan TARO, çalışanlarımızın en büyük yardımcısı olacak. Yılsonuna kadar Migros Sanal Market siparişlerinin yüzde 50’sini TARO ile hazırlıyor olacağız” ifadesini kullandı.

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