Sınıfının en ucuzu! Rakiplerini geride bıraktı... İşte Togg'un özellikleri

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Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, 2022 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda seri üretim bandından indirdiği T10X’i kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Planları doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Togg, Mart sonundan itibaren kullanıcılarla buluşacak ilk akıllı cihazının fiyatını, model ismini, teknik ve donanım özelliklerini açıkladı.

523 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ

Togg, ‘doğuştan elektrikli’, ‘doğuştan sürdürülebilir’, ‘doğuştan dijital’ ve ‘doğuştan yeşil’ kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV’u, ‘T10X’ adıyla kullanıcılarla buluşturacak. Model adındaki T’nin Türkiye’yi ve Togg’u, 10’un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X’in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.

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TOGG RAKİPLERİ ARASINDA EN UCUZ VE DONANIMLISI

Togg T10X fiyatının yanında taşıdığı eşsiz özelliklerle rakiplerini geride bırakıyor. Türkiye'nin en uygun fiyatla satılan elektrikli otomobili olan Togg'un en yakın rakibi Seres 3, 991 bin 250 liralık fiyatıyla 310 kilometre menzille satışa sunuldu.

KIA Niro EV 1 milyon 399 bin 385 lira fiyatıyla 460 kilometre menzile, Hyundai Ioniq 5, 1 milyon 437 bin 167 lira fiyatıyla 460 kilometre menzile, Volvo XV40 Recharge 1 milyon 759 bin 658 lira fiyatıyla 425 kilometre menzile, Volvo C40 Recharge 1 milyon 795 bin 58 liralık fiyatıyla 438 kilometre menzile, Mercedes EQA 1 milyon 970 bin 738 lira fiyatıyla 422 kilometre menzile, Mercedes EQB 2 milyon 127 bin 338 liralık fiyatıyla 407 kilometre menzile sahip.

İKİ DONANIM SEVİYESİ VE İKİ BATARYA SEÇENEĞİ SUNULACAK

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160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

ÇİFT MOTORLU T10X AWD 29 EKİM’DE ÖZEL SERİ İLE YOLLARDA OLACAK

T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.



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Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.

YÜKSEK TEKNOLOJİ “STANDART”

Mobilite deneyimini yeniden tanımlayarak, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırıp keyifli hale getirecek akıllı yaşam çözümleri geliştiren Togg, bu çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturuyor. Trumore platformunu oluşturan Earn.more (Kazan), Go.more (Gez), Play.more (Eğlen) ve Scale.more (Geliştir) başlıklarında mobilite ekosisteminin tüm fırsatlarını sunuyor. Veriyi işleyip yapay zekâ ile geliştirebilen T10X, daha çok kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir akıllı cihaz olarak yollara çıkıyor.

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12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve wifi hot spot özelliğiyle Snapdragon® işlemcili dijital kokpit, T10X’de standart olarak sunuluyor.



Kullanıcıların kişisel verilerini ve akıllı cihazın dijital güvenliğini blok zinciri teknolojisiyle sağlayan Togg T10X, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin degerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandı. T10X standart olarak sunduğu 7 adet hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapıyı destekleyen ileri seviye sürüş asistan sistemleriyle de her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor.

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T10X, sürekli öğrenme ile olgunluğunu geliştirebilen ve uzaktan güncellemeler (OTA: over-the-air) ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltiyor. T10X, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazıyla birlikte 2. seviye otonom sürüşü kullanıcılarına sunuyor. T10X Türkiye’de ve sınıfında ilk kez “yoğun trafik pilotu” asistan özelliğini sunarak kullanıcıların 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10X’in kontrolünde ilerlemelerini sağlayacak. Bu özellik, 2023 yılı içerisinde uzaktan güncellemeler (OTA:over-the-air) ile V2 donanım seviyesi ve lansman özel paketine sahip olan akıllı cihazlarda aktif hale gelecek.



T10X’in hem dış, hem iç tasarımında “duygusal” Doğu ile “rasyonel” Batı kültürünün ögeleri bir arada yer alıyor. Akıllı cihazın modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan lale figürü öne çıkıyor. T10X’in yoldaki imzası olarak algılanacak ön ızgarasında, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarında ve iç mekân detaylarında modern bir incelikle işlenen lale figürleri yer alıyor. Keskin hatları ve akıcı dış tasarım çizgileri ile kullanıcısını karşılayan T10X’in iç tasarımında da özenle seçilmiş, kaliteli ve şık malzemelerle birlikte yüksek teknoloji yer alıyor.

Orta konsol, T10X’in iç mekanının en önemli stil ve fonksiyon özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Uçak kokpitini hatırlatan form üzerinde vites ve elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran konsol, ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranının kontrol edilmesine de yardımcı oluyor. Dokunmatik ekranda kullanıcıyı merkeze alan ara yüzün kullanıcı dostu tasarımı, dijital asistan özelliği alışılagelmiş kontrol düğmeleri ve kumanda elemanlarını olabildiğince azaltarak iç mekânın yalın ve sade tasarımını destekliyor. Togg, teknolojiyi yalınlıkla birleştiren bu tasarım yaklaşımı ile yüksek teknolojinin karmaşık olmadan da sunulabilir olduğunu kanıtlıyor.



Togg T10X’in dış renkleri, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alıyor. Togg, Teknoloji Kampüsü’nün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, T10X’in dış renklerinde buluşturdu. Kullanıcılar, “Gemlik”, “Anadolu”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” arasından bir seçim yapabilecek.



Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını mart sonunda kullanıcılarla buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

“İlk günden itibaren, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti yüzde 100 Togg’a, Türkiye’ye ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek ve kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında herkes için erişilebilir ve herkes tarafından geliştirilebilir bir ekosistem oluşturmak hedefiyle yola çıktık. Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz.”



Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

Ör: Kasım 2023’ten itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 953 bin TL’lik V1 standart menzil için ön sipariş geçen bir kullanıcı çekilişte birinci sırada yer alması halinde, (1/12.000), V1 standart menzil seçeneğinin ilk teslimatı bu kullanıcımıza yapılacak.





Türkiye'nin yerli ve milli otomobil serüveni Togg ile hayat buldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yerli ve milli otomobil Togg'un fiyatı belirlendi ve satışa çıkacağı tarih de açıklandı. Togg 953 bin liradan başlayan fiyatla 3 donanım özelliğinde satışa sunulacak.

Togg'un fiyatları V1 RWD Standart 314 km menzil 953 bin TL, V2 RWD Standart 314 km menzil 1 milyon 55 bin TL, V2 RWD 524 km uzun menzil 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak.



Kesintisiz bir mobilite deneyimi sunmak için oluşturulan Tru.ID altyapısı, akıllı cihazınızın kişiselleştirilmiş hizmetlerine erişebileceğiniz ve uygulamaları kaldığınız yerden kullanabileceğiniz ekosistem kimliğinizdir.

TRUMORE AKILLI YAŞAM

Trumore ile entegre çalışan bu akıllı yaşam platformuyla günlük yaşamınızı kolaylaştırır. Akıllı ev ve şehir sistemleri ile size özel, yapay zeka destekli, gelişmiş bir bağlantı kurabilirsiniz. Üçüncü yaşam alanınız olan T10X üzerinden, ev ve iş gibi diğer yaşam alanlarınızı yönetebilirsiniz.



T10X’in multimedya sisteminde yer alan Tru.Store Uygulama Mağazası ile gün içinde ihtiyacınız olacak uygulamaları akıllı cihazınıza yükleyebilirsiniz.

TRUMORE DİJİTAL ASİSTAN

Akıllı yaşam ekosistemindeki yol arkadaşınız Trumore Dijital Asistan, size işlemlerinizi sesli komut ile yapma imkânı sunar. Size özel öneriler yapan, yaşam tarzınızı ve hareketlerinizi öğrenen bu yapay zekâ destekli asistan, günlük hayatınızı kolaylaştırmak için çalışır.

TRUMORE GEZ

Trumore Gez uygulaması, gerçek zamanlı navigasyon özelliklerini ve iş ortakları tarafından sağlanan mobilite hizmetlerini birbirine entegre ederek T10X için benzersiz bir deneyim hazırlar.



T10X sahip olduğu teknoloji ile internete bağlıdır. Bu yüksek hızlı veri kullanımı, size nerede olursanız olun sürekli çevrimiçi olma imkânı sunar.

TRUMORE E-CÜZDAN VE DİJİTAL VARLIK CÜZDANI

Trumore uygulamasında yer alan E-Cüzdan ve Dijital Varlık Cüzdanı ile Togg ekosistemindeki tüm finansal işlemleriniz elinizin altındadır. AVAX alt yapısını kullanan bu fonksiyonlar ile şarj ödemelerinizi, rezervasyonlarınızı ve NFT işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.



T10X’inizi bir mobil sanat galerisine dönüştüren bu uygulama ile dünyaca ünlü dijital sanatçıların eserlerini kolayca bulabilirsiniz. T10X’inizi kişiselleştirme imkanı veren mobil galeri; sizi dijital dünyanın kapılarının ardında, kişiselleştirilmiş ve öncelikli bir yolculuğa çıkarır.

UÇTAN UCA EKRAN

Akıllı cihazın dijital kokpiti; 12.3 inç dijital gösterge paneli, sürücüyü ve ön yolcuyu sarmalayan benzersiz 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve tüm fonksiyonların kontrolüne yardımcı olan 8 inçlik kumanda ekranından oluşur. Sınıfında örneği olmayan uçtan uca ekran; otomobil kullanma deneyiminizi, seyahat konforunuzu ve çevrim içi yaşantınızı başka bir boyuta taşırken, ön yolcunun da kullanabileceği eğlenceli içeriklere erişim sağlar.



Yeni nesil Meridian Premium Ses Sisteminin T10X’e özel akustik şeması ve teknolojisi ile yolculuklarınız esnasında üstün bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

TİZ HOPARLÖRLERİ

Yüksek frekanslı bu hoparlörler, insan kulağının algıladığı yüksek sesleri karşılar. BAS HOPARLÖRLERİ Daha düşük ve derin frekanslar için geliştirilmiştir.

ÜÇ BOYUTLU SES

Size daha gerçekçi bir deneyim sunar.

DERİN BAS HOPARLÖRLERİ

Her noktadan eşit hissedilen optimal bas sesleri verir T 10X’in tüm noktalarında sabit bir sahne performansı tecrübesi yaşatır.

ANA HOPARLÖR

T 10X’in tüm noktalarında sabit bir sahne performansı tecrübesi yaşatır.



T10X, size anahtarsız giriş imkânı sunar. Anahtarınız cebinizde veya çantanızdayken ön kapı kollarına ya da bagaj kapağında yer alan bagaj açma butonuna dokunarak T10X’inize erişim sağlayabilirsiniz.

ISITMALI ÖN/ARKA KOLTUKLAR

Ön ve arka koltuklardaki ısıtma sistemi, T10X’in içindeki tüm yolculara sıcak ve konforlu bir yolculuk deneyimi sağlar.

ELEKTRİKLİ VE HAFIZALI ÖN KOLTUKLAR

T10X'inizde koltuklarınızı sizin için en konforlu sürüşü sağlayacak şekilde ayarlayabilir ve bu ayarları kaydedebilirsiniz. Böylece birden fazla kullanıcı, tek tuşla kendi koltuk pozisyonunu en hızlı şekilde ayarlayabilir.

KABLOSUZ ŞARJ

T10X’inizin ön konsolunda yer alan kablosuz şarj ünitesi, telefonunuzu kolay ve hızlı bir şekilde şarj eder.

ELEKTRİKLİ OTOMATİK AÇILIR/KAPANIR BAGAJ

Anahtar veya bagaj kapağı üzerindeki tuş yardımıyla T10X’inizin bagajını çok daha rahat bir şekilde açabilir ya da kapatabilirsiniz

SÜRÜŞ ASİSTAN HİZMETLERİ

KÖR NOKTA ASİSTANI

T10X, arka kısmında bulunan iki radar yardımıyla yandaki şeritlerden gelen araçları tespit eder ve yan aynalarda bulunan ikaz ışıkları ile kullanıcıya bilgi aktarır. Bu anlarda sürücü şerit değiştirmek için sinyal verirse ikaz lambaları yanıp sönerek olası bir çarpışmayı önler.

OTOMATİK PARK ASİSTANI

Park sensörleri yardımıyla çalışan bu sistem, kullanıcı müdahalesi olmaksızın otonom park yapma imkanı verir. Gaz, fren, direksiyon ve vites kontrolü tamamıyla T10X tarafından yapılır. Kullanıcı yardımı gereken koşullar ve güncel park durumu cihaz ekranından takip edilebilir. Bu asistan hem park etme hem de park yerinden çıkmak için kullanılabilir.

DUR-KALK FONKSİYONLU AKILLI ADAPTİF HIZ SABİTLEYİCİ

Adaptif hız sabitleyici, sürüş hızını öndeki trafiğe göre otomatik olarak ayarlayarak kullanıcılara eşsiz bir sürüş deneyimi sağlar. Sistem, cihazın tamamen durması halinde bile kullanıcıdan alacağı komutla takibin devam etmesini sağlayabilir. Dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, trafik işareti algılama yardımıyla hız limitlerini de aktif olarak öğrenir.

KAMERALI SÜRÜCÜ DİKKAT ASİSTANI

T10X’te bulunan kızılötesi kamera, kullanıcının göz ve baş hareketlerini inceleyerek analiz eder. Sistem, kullanıcının yola yeterince odaklanamadığını veya yorgun olduğunu tespit ettiğinde görsel ve işitsel uyarı verir.

AKILLI ŞERİT TAKİP SİSTEMİ VE ŞERİTTEN AYRILMA UYARISI

Akıllı şerit takip sistemi, çok fonksiyonlu ön kamera yardımıyla şeritleri algılar, şeritten dışarı doğru bir kayma olduğunda sürücüyü uyarır ve gerektiğinde ufak manevra düzeltmeleri ile T10X'i şeridinde tutar.

TRAFİK İŞARETİ ALGILAMA SİSTEMİ

T10X'in çok fonksiyonlu kamerası yardımıyla okunan trafik levhalarındaki bilgi dijital gösterge panelinde gösterilerek sürücü uyarılır. Asistan sistemler, bu bilgiyi kullanarak T10X'in hızını ayarlar.

ÖN VE ARKA ÇAPRAZ TRAFİK UYARILARI

Ön çapraz trafik uyarısı, sağdan veya soldan gelen trafiği tespit ederek olası bir çarpışmayı önler. Bu sistem özellikle park alanlarından çıkarken ve kavşaklardan dönerken sürücünün göremediği kör noktalarda etkili olur. Sistem öncelikle kullanıcıyı uyararak durumdan haberdar eder ve gerekirse frenleme yaparak cihazı durdurur. Arka çapraz trafik uyarısı da T10X’in geri hareket ettiği senaryolarda devreye girer.

ADAPTİF SÜRÜCÜ ASİSTANI

Adaptif sürücü asistanı, dur-kalk fonksiyonlu adaptif akıllı hız sabitleyici ile akıllı şerit takip sisteminin bir arada çalışmasıyla işlevsel hale gelir. Bu asistan, şerit çizgilerinin okunamadığı durumlarda öndeki aracı 60 km/saat hıza kadar takip edebilir. Aynı zamanda sürücünün kullanım alışkanlarını öğrenerek kendini adapte eder ve kullanıcıya daha konforlu bir sürüş deneyimi sağlar.

YOĞUN TRAFİK

Yoğun trafik pilotu, kullanıcının direksiyon dahil tüm kontrolleri T10X’e bırakmasını sağlar. Asistan pilot T10X’in şeritteki konumunu ve takip mesafesini düzenleyerek yoğun trafikte konforlu bir sürüş deneyimletir. Kameralı sürücü dikkat asistanı yardımıyla sürücünün dikkat seviyesi ölçülür, gerektiği halde sistem uyarı verebilir ya da inaktif hale gelebilir. Bu özellik 15 km/saat hıza kadar kullanılabilir.

ÖN ÇARPIŞMA UYARISI VE ACİL DURUM FRENİ

Bu sistem yardımıyla T10X, sürüş rotasındaki diğer araçları ve yayaları tespit eder. Çarpışma tehlikesi oluşturan herhangi bir durumda sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyararak olası bir çarpışmayı engellemeye yardımcı olur, gerektiği halde fren yapar.

TASARIMIN İLHAM NOKTALARI

T10X, modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlenir. Akıllı cihazın yoldaki imzası olan ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekân detaylarına modern bir incelikle işlenen lale figürleri, coğrafyamızın kültür mirası ile olan bağını vurgular.

T10X’in keskin hatları, ön taraftan başlayarak yan ve arka tasarımında akıcı bir devamlılık sağlar. Bu tasarım, yalın ve net çizgiler ile hayat bulur. Bumerang tasarımlı gündüz farları, ızgaralar ve far grubu tasarımıyla tüm bakışları üzerine çeken etkileyici ön yüz, krom detaylar ile şekillendirilir.

İNSAN ODAKLI TASARIM

T10X’in orta konsolu, iç mekânın en önemli stil ve fonksiyon özelliklerinden biri olarak öne çıkar. Uçak kokpitini hatırlatan formuyla vites ve elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran konsol, ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranının kontrol edilmesine de yardımcı olur. Dokunmatik ekranda kullanıcıyı merkeze alan ara yüz, sesli komut özelliğinin de desteğiyle kumanda elemanlarını olabildiğince azaltarak iç mekânın yalın ve sade tasarımını destekler.

GENİŞ VE FERAH YAŞAM ALANI

Yeni bir yaşam alanına dönüşen T10X, uzun aks mesafesine sahip olmanın getirdiği avantaj ile 5 kişilik bir aileyi rahat ve konforlu bir şekilde ağırlar. Kabin içindeki yüksek baş mesafesi ve sınıfının en uzun diz mesafesi ile bir üst sınıfın konforunu sağlayan geniş ve ferah iç mekân, uzun yolculuklarda benzersiz bir rahatlık ve keyif sunar.

EURO NCAP STANDARTLARI

T10X’in tasarım, üretim ve mühendislik süreçlerinde uluslararası standartlar esas alınmıştır. Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlanmıştır.

ŞARJ TİPLERİ

T10X’inizi 3 farklı şekilde şarj edebilirsiniz. T10X’inizi, ev tipi bir priz üzerinden, duvara monte bir AC şarj istasyonundan ya da süper hızlı DC şarj istasyonlarından her yerde güvenle şarj edebilirsiniz.

Togg, standart ev prizi 3.7 kW, AC 22 kW, DC 180kW olarak maksimum güç seviyelerinde şarj edilebiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

















