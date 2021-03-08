Şimdi küçükbaş zamanı

TARIM ve Orman Bakanlığı’nın ilk kadın Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, görev alanı içerisinde olan projeleri Hürriyet’e anlattı. Bu projelerin ülke geleceğine önemli katkı sağlayacağını anlatan Işıkgece, “Karbon salınımı nedeniyle büyükbaş yerine koyun üretilecek. 2023’te kişi başına bir koyun düşecek. Koyunu doğru zamanda yerseniz kokmaz” dedi. Işıkgece Hürriyet’e şunları söyledi:

KÜÇÜKBAŞA DÖNMELİYİZ

Belirlediğimiz ana projelerimiz var. Örneğin koyunculuk. 2023 yılına kadar kişi başı bir koyun olması için çalışma yapıyoruz. Şu anda 55 milyon koyun var. Koyun, Türkiye’nin hem coğrafi yapısına, hem yem yapısına çok uygun. Bugün koyun eti bir çok eve ‘kokuyor diye’ girmez. Özellikle şehirlerde. Büyükbaşta tek bir doğum var. Ama küçük başta ikili doğumlar, üçlü doğumlar da olabiliyor. Yönümüzü küçükbaş hayvancılığa çevirdiğimizde, tüketim tarafının da desteklemesi şart.

KARBON SALINIMINI ARTTIRIYOR

Protein kaynakları olarak çok zengin bir ülkeyiz ama çok fazla kırmızı et (büyükbaş ve küçükbaş hayvan) tüketme eğilimindeyiz. Ülkedeki büyükbaş sayısını artırmayalım. Çünkü, kesilme aşamasına kadar ciddi vakit harcanıyor. Yem masrafı yüksek. Kullanılan tonlarca su var. Karbon salınımı çok fazla. Küçük baş sayımızı artıralım. Destekleri bu yönde verelim istiyoruz.

Alternatif tüketimi olarak tavuk ve balık çok önemli. Ama balık kültürümüz çok zayıf. Pişirme tekniklerini bilmiyoruz. Çoğu zaman evlerimizde balık pişirdiğimizde lezzetsiz bir şey ortaya çıkıyor ya da koku bizi rahatsız ediyor. Oysa denizlerdeki stoğa dikkat etmek gerekiyor. Avrupa’da büyük bir oyuncuyuz. Çiftlik balığına kötü bakan bir bakış açımız var. Oysa çiftlik balığı denizlerdeki stokları korumak adına çok önemli.

KADIN DETAYA BAKAR

Türkiye’deki tüm sektörlerde kadın çalışan oranı yüzde 30. Tarımda ise yüzde 50. Kadınlar ellerinin değdiği konulara bereket veriyorlar. Detaylara önem veriyorlar. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapan projelerimiz var.