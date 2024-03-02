SiHA'ların 'keskin gözü' seri üretimde

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ASELSAN tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda sabit kanatlı ve döner kanatlı tüm hava platformları için geliştirilen keşif, gözetleme ve hedefleme sisteminin ilk seri üretimi gerçekleşti. İlk ASELFLIR-500 ve ASELFLIR-410 ürünleri TSK'ya teslim edilmek üzere paketlendi. İlk seri üretim için ASELSAN'da tören düzenlendi. Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELFLIR serisinin yeni ürünlerinin ürün hattından çıkışı ve paketlenmesini görmekten memnun olduğunu söyleyerek, "Kahraman ordumuza teslim edilecek yeteneğin özverili çalışmalarla ortaya çıktığı sonucunu görmek memnuniyet verici" dedi.

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'AMBARGOLARA YANIT OLDU'

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Teknolojik bağımsızlığın yeni nişanelerinden ASELFLIR-500 ve ASELFLIR-410'ün ilk seri üretimleri ülkemize hayırlı olsun. Ambargolara yanıt niteliği de taşıyan sistemlerimiz, milli imkanlarla geliştirildi ve kendi alanında dünyanın en iyileri oldu. Hava platformlarımızın keskin gözü olacak sistemlerimizin, milletimize kazandırılması için gece gündüz çalışan, milli mühendislik yeteneklerinin geldiği noktayı dünyaya ilan eden ASELSAN ekibini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Daha önce Kanada’nın elektro-optik sistemleriyle ilgili Türkiye’ye ambargo uygulaması, ASELFLIR-500 gibi yerli elektro-optik sistemlerin üretilmesine sebep olmuştu.

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ASELSAN'ın sitesinde yer alan ASELFLIR sistemi

ASELFLIR-500 sisteminde 3-5 mikrometre yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera, yüksek çözünürlüklü gündüz görüş kamerası, yüksek çözünürlüklü SWIR kamera, lazer hedef işaretleme birimi, lazer mesafe ölçme birimi, lazer nokta takibi ve lazer noktalama bulunuyor.